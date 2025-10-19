¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Nocturna? Esta es su verdadera identidad

Conoce la identidad de Nocturna de ¿Quién es la máscara? 2025

Nocturna es un tierno murciélago que llegó a ¿Quién es la máscara? 2025, quien llega con su estilo y elegancia imponente del siglo XIX para apoderarse del escenario del programa.

Nocturna se prevé que sea uno de los personajes favoritos de los fans, quien es uno de los más llamativos de la temporada por su impactante diseño.

¿Cuáles son las pistas de Nocturna?

Es un personaje elegante, le encanta beber vino, color sangre, en referencia a los vampiros, vive en un lujoso castillo y sin duda lo que más llama la atención es su voz, ya que canta un estilo tipo de ópera o canto clásico.

Quién es Nocturna de ¿Quién es la máscara? 2025

Nocturna de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Maribel Guardia o Susana Zabaleta, de acuerdo con la información dada a conocer por los fans y sitios especializados sobre el programa.

Sobre todo se inclinan más a La Zabaleta porque se sabe que ella es cantante de ópera, que estudió en Italia esta profesión de canto clásico y su timbre y color de voz es muy similar al de la canción que aparece en el promocional del personaje.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio donde Nocturna dará a conocer más detalles sobre su personalidad par descubrir su verdadera identidad.

Los fans consideran que Nocturna podría convertirse en su favorita, debido a que su botarga es muy imponente, pero quieren descubrir su personalidad para incluirla en los favoritos del show.

Los favoritos de ¿Quién es la máscara? 2025

Hasta ahorita destacan los nombres de Tripi Coco, Meta Liebre, así como Capi Bara. El primero es el personaje más carismático y se prevé que éste llegue a la final del programa, incluso conquistó a los investigadores con su arrolladora y energética personalidad.