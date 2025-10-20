¿Aristeo Cázares sale eliminado de Exatlón México? Esto pasará hoy 20 de octubre

Aristeo Cázares tuvo un accidente muy fuerte en Exatlón México, lo que ha desatado la preocupación de los fans y de los propios participantes del programa.

Los rojos están impactados porque Aristeo es una de las leyenda, de los más famosos del programa, mientras que los azules en modo de solidaridad también están preocupados, sobre todo Ernesto, su hermano, es el más afectado.

¿Aristeo se va de Exatlón México por lesión?

Hasta el momento hay muchas teorías de los fans sobre la salud de Aristeo.

Algunos afirman que es posible que muy probable que Aristeo abandone Exatlón México en caso de que lo tengan que operar porque fue un accidente grave en la rodilla.

El propio deportista asegura que se siente mal y apareció en el programa con la rodilla con una protección amarilla. Señaló que él venía con toda la actitud para poder reventar la temporada y dar lo mejor de él mismo, pero el accidente le cambió los planes.

Sin embargo, algunos fans tienen la esperanza de que sí se quede en la competencia, como lo hizo Doris, quien está en muletas pero no está compitiendo.

#ExatlónMéxico 😭 NO MAMES 😭 POR QUÉ ARISTEO 😔. SUSPENDAN LA ELIMINACIÓN Y QUE SEA PARA LA OTRA SEMANA. pic.twitter.com/Md9whQOZuP — 𝔾o͙͛l͙͛d͙͛e͙͛ɴ͙͛ ︽🏆︽ 𝕮𝖍𝖆𝖒𝖕𝖎𝖔𝖓 (@TitanesForever) October 20, 2025

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un atleta se queda en el juego pese a haber sufrido una lesión fuerte. Los fans recordaron el caso de Pato Araujo, quien en hace dos temporadas se pegó muy fuerte en la cabeza con una estructura de un circuito mientras estaba coacheando a sus compañeros que estaban compitiendo.

Literalmente, el exfutbolista se abrió la cabeza, y tuvo que ser operado para cerrarle la herida le tuvieron que poner unos 20 puntos, pero siguió compitiendo hasta el final y ganó la temporada. Salía a jugar con protección en la cabeza y gorra para cuidarse.

Su esposa Zudikey Rodríguez pidió en redes sociales que lo regresaran al México, pero Pato se quedó a ganar el premio y el primer lugar.