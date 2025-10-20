Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 20 de octubre 2025?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México 20 de octubre

Después del terrible accidente de Aristeo Cázares, los atletas de Exatlón México regresan a la competencia después del duelo de eliminación que se tuvo que suspender por el incidente del deportista rojo.

Los participantes del programa están muy afectados por el impactante accidente, pero mientras se resuelve la situación de Aristeo y se sabe si puede o no continuar en la competencia, los deportistas avanzan en el juego y van por la Villa 360.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy 20 de octubre?

Los fans consideran que posiblemente los ganadores de la villa 360 de Exatlón México podrían ser los azules, quienes podrían hacerlo por sentirse motivados tras ganar el juego de la ventaja.

Asimismo, los azules tienen dos desventajas: un es Doris que está saliendo de su lesión, pese a que ya está mejor, ella está más lenta en el juego. Y Ernesto está preocupado por su hermano Aristeo por la lesión.

Por otra parte, los rojos están bastante afectados por el accidente, pero han salido a dar todo durante el juego de la ventaja y la diferencia con los azules fue mínima.

Así fue el brutal accidente de Aristeo en Exatlón México ı Foto: Especial / Edición La Razón

Ernesto estaba esperando que terminara el duelo de la ventaja para poder irse al hospital y ver a su hermano y darle ánimos sobre su recuperación.

¿Aristeo abandona Exatlón México?

Antonio Rosique anuncia hoy el dictamen médico de Aristeo Cázares con lo que se revelara si el deportista continúa en el juego o se tiene que ir a su casa a descansar para recuperarse.

Las posibilidades son que la lesión no sea tan grave y pueda quedarse en el programa aunque esté varios días fuera del juego o que se quede hasta el final como lo han hecho otros deportistas como lo hizo Pato Araujo, quien se accidentó semanas antes de la final y aguantó para coronarse como ganador del programa.