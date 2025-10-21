El antes y después de Alejandro Landero, actor de telenovelas en situación de calle | FOTO

El nombre de Alejandro Landero se ha convertido en tendencia en redes sociales en las últimas horas, pues se dio a conocer que el histrión vive en situación de calle con sus mascotas, una noticia que conmovió a la audiencia.

Quienes recuerdan a Alejandro Landero por su rol en telenovelas como Rosa Salvaje se han sorprendido por ver al galán juvenil en un estado de pobreza. En los años 80’s, el artista llevaba el cabello oscuro y tenía una sonrisa encantadora.

Alejandro Landeros ı Foto: Especial

Ahora luce la melena casi completamente blanca, aunque en los videos que existen de la actualidad, no se alcanza a distinguir con claridad su apariencia, aunque es evidente que se trata de la misma persona por su nombre y ciertos rasgos como sus ojos o su nariz.

Así lucía Alejandro Landero en Rosa Salvaje

El actor estuvo en la telenovela de finales de los años 80’s, donde tuvo uno de los roles más memorables, dando vida a Rigoberto “Rigo” Camacho Sánchez, el chofer leal y carismático de la familia Montero.

Si bien se trataba de un personaje secundario, llamaba la atención su porte atlético, ojos expresivos y peinado impoluto, pues llevaba el cabello negro peinado hacia atrás y lucía siempre su uniforme con elegancia.

Así lucía Alejandro Landero en Rosa Salvaje ı Foto: Especial

En ese sentido, su personaje es el hombre humilde pero noble que casi logra conquistar el corazón de la protagonista. Participó en los 199 episodios de la producción, donde se ganó el cariño del público por su naturalidad y calidez en la pantalla.

El actor participó en varias producciones más de la televisión mexicana que lo mostraron como un artista versátil, que tenía principalmente roles de galanes juveniles y personajes dramáticos.

Debutó en 1982 con Bianca Vidal y dos años después, estuvo en Principessa interpretando a Casimiro en tres episodios, compartiendo créditos con Cecilia Camacho y Anabel Ferreira.

Le siguieron papeles en telenovelas como Vivir un poco, Pasión y poder, Monte Calvario, Un rostro en mi pasado y un episodio de Papá Soltero. Posteriormente, se unió a TV Azteca entre 1993 y 1996 con roles menores, antes de alejarse de la televisión.