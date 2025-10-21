House of Kong de Gorillaz viene a México en 2026

La expo de House of Kong de Gorillaz vendrá a México en 2026 y esto es lo que se sabe

House of Kong llega a México
House of Kong llega a México Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Gorillaz sigue siendo un referente de innovación y creatividad. Creada por el visionario Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett en 1998, esta banda virtual ha revolucionado la industria con su narrativa animada. 

Una vez más Damon Albarn vuelve a dar muestra de su ingenio con la exposición House of Kong, una exposición que recorrer el mundo y que se prevé que venga a México en 2026. 

De acuerdo con la información dada a conocer en Chilango Radio de Sopitas FM, Damon Albarn contó que “la exhibió estará en México en glún momento del próximo año… y claro que pronto vendremos con todas las fuerzas”. 

TE RECOMENDAMOS:
La Granja VIP
Entérate

La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 21 de octubre?

¿Qué es House of Kong? 

El sitio web de la exposición señala que se trata del hogar de Gorillaz y una experiencia gamificada para fans donde puedes explorar las salas y espacios de 2D, Murdoc, Noodle y Russel. También es el lugar ideal para descubrir todo lo que quieres saber sobre Gorillaz.

Para entrar es fácil y gratis. Lo único que tienen que hacer los fans es registrarse en el sitio web de House ok Kong, sin embargo, lo difícil es alcanzar registro. 

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Conoce al equipo ganador del Duelo de los Enigmas de Exatlón México 21 de octubre
Spoilers

Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre 2025?