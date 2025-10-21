Rosalía aparece con halo rubio en el cabello e impone tendencia de tinte de pelo

Rosalía dio de qué hablar este lunes y no solo fue por el anuncio de su nuevo álbum Lux, sino porque apareció en su transmisión en vivo con un halo rubio teñido en el pelo, un estilo llamativo que ya han comenzado a recrear sus fans en redes sociales.

Rosalía se tiñe un halo rubio en el pelo

La propia Rosalía subió un video en TikTok donde compartió el paso a paso para crear el halo rubio en su melena oscura, un proceso tardado y muy específico, pero que tuvo un resultado icónico que podría volverse tendencia.

Se trata de un look bastante anormal pero que si sabes mezclarlo con el styling adecuado, puede aportar algo único a tu look. En el video, la cantante muestra los detalles para que quedara perfecto.

Podemos ver que la decoloración fue por secciones. En ese sentido, muestran que primero hicieron la prueba en el frente antes de decolorar el resto de la aureola.

Si bien no parece que lo hayan delimitado de alguna manera, sí se nota que hubo bastante precisión al momento de aplicar el decolorante de cabello, para evitar que el mismo afectara a una zona que no estuviera contemplada.

El público en general se mostró impresionado con este estilo de tinte, que si bien ya existía antes, ahora se puede convertir en una tendencia importante de tinte en el pelo.

En redes sociales, algunos seguidores de la cantante ya han decidido replicar el look, que puede ser más o menos arriesgado según decidas. Esto es así porque tú manejas qué tanto contraste quieres que haya entre el halo y el resto de tu cabello.

¿Halo rubio sin tinte?

Sabemos que está nueva tendencia que impone la ‘motomami’ es un poco arriesgada y sin duda, puede que a largo plazo uno dude de qué tan bien luzca el halo en la cabeza.

Por ello, en TikTok también mostraron una manera en la que se puede realizar sin necesidad de tinte, por lo que así no dañarás tu cabello y te lo podrás quitar fácilmente.

Solo necesitarás corrector, laca, una brocha y sombra clara. Sigue estos pasos: