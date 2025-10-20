Lux de Rosalía: Filtran fecha de estreno y portada del álbum y ella reacciona | VIDEO

Rosalía se enojó este lunes durante su transmisión en vivo donde planeaba dar a conocer la fecha de estreno y primeras imágenes de Lux, su cuarto álbum de estudio. Esto porque resulta que se mostró antes de tiempo el material.

Filtran imágenes y fecha de estreno de Lux

Fue a través de redes sociales que hace un par de horas se publicó una imagen del nuevo material de Rosalía, su disco Lux. En ese sentido, se reveló que el álbum estará disponible el próximo 7 de noviembre y podemos ver a la cantante vestida completamente de blanco con un velo, simulando a una monja.

🚨 | LUX, the new album by Rosalía

November 7th

La imagen que se mostró en Nueva York generó sorpresa, ya que hasta ahora, la artista había mantenido en secreto los detalles de su álbum y solo había dado un par de detalles en torno a la estética y sonido de manera escueta para sorprender a sus fans.

La artista apareció en su transmisión en vivo con un halo en el cabello y arreglándose para lo que muchos consideran, será una presentación de su nuevo álbum en las calles de Madrid, al que llegaría manejando un auto nuevo.

Rosalía estalla por la filtración de su álbum

Casi al inicio de su transmisión en vivo, la cantante dejó ver su incomodidad cuando se dio cuenta de que parte de los visuales del disco, así como la fecha de estreno, habían sido filtradas.

De este modo, comenzó a preguntar quién se había dedicado a mostrar el arte de su álbum antes de que ella lo anunciara en su transmisión en vivo, luciendo visiblemente contrariada sobre lo ocurrido.

“¿Qué es esto?“, cuestionó mientras miraba su celular, ”bueno, da igual. Ha salido en Nueva York, pero ¿Quién lo ha puesto?“, agregó mientras la arreglaban

A pesar de todo, Rosalía indicó que quería saber quién lo había hecho pues el reveal había sido arruinado por lo que parece un error humano. A pesar de ello, solo tardo un par de minutos en tranquilizarse y seguir con sus planes.