Rosalía da pistas de su nuevo álbum con partitura inédita y peculiar mensaje

Tras varios años de espera, parece que el cuarto álbum de estudio de Rosalía está muy cerca de revelarse. La cantante española sorprendió a su audiencia al publicar una partitura y mensajes que son una señal clara de su esperado regreso a la música.

Y es que ya en una entrevista de Rosalía para Elle, la revista filtró que el lanzamiento de su álbum estaba planeado para noviembre y aunque la artista confesó posteriormente que se encontraba afinando detalles hace poco, parece que el proyecto sí puede salir en los próximos meses.

Rosalía da pistas de su cuarto álbum de estudio

Cómo acostumbra la artista cuando lanzará un nuevo proyecto, su cuenta de Instagram cambio de foto de perfil. Ahora muestra un rayo de luz que viene desde el centro y se expande, una estética completamente diferente a ‘Motomami’.

TE RECOMENDAMOS: Con comunicado Rosalía responde a polémica de diseñador que se niega a vestirla por no hablar de Palestina

Asimismo, publicó nuevas fotos donde se encuentra en un restaurante de paso mientras lleva una playera azul estilo tank top que dice ‘God complex’, es decir, ‘complejo de Dios’. En la descripción, se limitó a poner muchos emojis de brillos.

Después, en sus historias de Instagram, la cantante publicó un link que te lleva a unas partituras inéditas con el título ‘Berghain’, como la famosa discoteca, lo que para muchos fans, apunta que el disco contará con un estilo eléctrico con mezcla de instrumental clásico.

Los fans de la ‘motomami’ no tardaron en sacar sus dotes artísticos para ellos mismos publicar sus videos en donde los podemos ver interpretando la partitura, con intención de descubrir el que podría ser el adelanto del nuevo sonido de la cantante.

Rosalía de nuevo adelantada a los tiempos, involucrando de cierta manera al público en el proceso creativo, generando que se visibilice la música antes que todo. Es emocionante ver las interpretaciones de la partitura que compartió.



No hay nadie como ella, única. pic.twitter.com/jgPVdjbqkk — rosalia summer (@Brokenheartss8) October 14, 2025

La famosa también realizó un tweet en su cuenta de X donde escribió “Lux = Love”, que puede traducirse en “la luz es igual al amor”. Cabe mencionar que ya desde hace unos meses, los fans de la cantante han mencionado cuál podría ser el tema de su nuevo álbum.

La principal teoría apunta a que el álbum estaría inspirado en Dios o la religión en general, pues desde hace tiempo hemos visto a Rosalía con cruces o haciendo ese tipo de referencias en sus redes sociales. Otro detalle que relacionan es que la cantante tiene 33 años, la misma edad que Jesús cuando murió según la religión católica.