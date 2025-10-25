La edición 2025 del Festival Internacional del Globo (FIG) en la ciudad de León, Guanajuato, está lista para desplegar un espectáculo en el cielo y sobre el escenario, con la visita de 25 países.

En los próximos días más de 400 mil personas podrán disfrutar de esta increíble experiencia al apreciar más de 200 globos y asistir a conciertos estelares con artistas de talla internacional. Si eres fanático de este festival, o quieres asistir por primera vez, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para tener un fin de semana mágico.

Festival del Globo 2025 en León: Fecha, artistas, precio de boletos...

El Festival Internacional del Globo (FIG) en la ciudad de León se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre de 2025 en el Parque Metropolitano de León.

Desde el amanecer del viernes 14 arrancará la experiencia, con el tradicional inflado y despegue de más de 200 globos aerostáticos que surcarán los cielos de la ciudad, provenientes de alrededor de 25 países.

La jornada se extenderá hasta el lunes 17, aunque la mayor parte de la actividad musical se concentrará entre los días viernes, sábado y domingo.

Artistas invitados al Festival del Globo 2025 de León

Los organizadores del Festival Internacional del Globo confirmaron a los siguientes artistas:

Concierto de Gloria Trevi , figura del pop latino ampliamente reconocida, el viernes 14.

Presentación de The Dream Nite , con tres DJ internacionales, perfectos para los amantes de la música electrónica, Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack , el sábado 15 .

Concierto estelar de Carin León, ícono de la música regional mexicana, el domingo 16.

Precio de los boletos para el Festival del Globo 2025 en León

Los precios de los boletos se han establecido con varias categorías para ajustarse a distintos públicos, todo depende de lo que tú desees o esté a tu alcance.

Un Day Pass (acceso durante todo el día) cuesta aproximadamente $750 MXN. El boleto matutino (entrada desde la mañana) está estimado en $335–355 MXN, y el vespertino (mediodía hasta la noche) en alrededor de $635 MXN.

Para quienes buscan mayor comodidad, el acceso VIP –que incluye zona preferente en conciertos y servicios exclusivos– tiene un costo de aproximadamente $3,240 MXN. Otra opción es un abono general para los cuatro días por alrededor de $2,200 MXN.

Además, el Festival Internacional del Globo 2025 en León, tendrá una zona de camping o para acampar. Las entradas se pueden comprar por día, según lo necesites.

Puedes adquirir los boletos en: FestivalDelGlobo | Instagram, Facebook, TikTok | Linktree o a través de eTicket, y en Tiendas OXXO de León, Gto.