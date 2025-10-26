¿Quién era Charito Casas y de qué murió? Icono del mariachi

La música ranchera y de mariachi en México están de luto, pues recientemente se dio a conocer que falleció Charito Casas, a los 46 años. La artista se ganó el cariño de varios sectores del gremio y del público, además de ser una de las pioneras del mariachi femenil.

Con pesar, amigos, colegas y familiares la despiden, pero la recordarán por sus aportaciones a uno de los géneros musicales que dan identidad al país. El Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mariachi San Francisco, Mariachi Femenil Estrella de México y el Mariachi Nuevo Tecalitlán son algunas agrupaciones que lamentaron la muerte de la artista-

Hoy hacemos un repaso por su trayectoria y te contamos qué se sabe de su deceso.

¿Quién era Charito Casas?

Charito Casas, también conocida como Charito Casasola, nació en el seno de una familia ligada al mariachi pues su padre, Simón Casas, fue fundador de la agrupación Mariachi San Francisco, de la cual ella formó parte.

Desde joven se formó tanto en el violín como en la voz, destacando por su talento vocal y su presencia en el escenario.

Con el paso del tiempo, Charito Casas se volvió también impulsora de la participación de mujeres en el género del mariachi. Fue parte fundamental de la fundación del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, una agrupación que se propuso abrir espacios para las intérpretes femeninas en un terreno tradicionalmente dominado por los hombres.

Charito Casas ı Foto: IG @charisviolin

¿De qué murió Charito Casas, icono del mariachi?

La noticia del fallecimiento de Charito Casas conmocionó al gremio de la música regional mexicana. Se confirmó que perdió la vida el día 24 de octubre de 2025, aunque algunas publicaciones señalan que el deceso podría haber ocurrido la noche del 23 de octubre.

El esposo de la cantante compartió una fotografía junto a ella y añadió un mensaje de despedida. “Amor mío, hoy me toca despedirte con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, tu paciencia y por la vida que construimos. Prometo honrar tu memoria y seguir los sueños que imaginamos juntos”, se lee en la publicación en Facebook.

Respecto a las causas de muerte de Charito Casas no han sido reveladas por el momento. La familia de la mariachi ha mantenido privacidad sobre el tema y, hasta ahora, no se han dado detalles concretos del motivo del fallecimiento.

La partida de la artista ha impactado a sus seguidores y colegas, pues no se sabía que enfrentara una enfermedad o tuviera algún padecimiento.