¿De qué murió Björn Andrésen? Actor de ‘Muerte en Venecia’ conocido como ‘el chico más bello del mundo’

El actor sueco Björn Andrésen, quien es recordado mundialmente gracias a su papel de Tadzio en la película Muerte en Venecia, ha muerto a los 70 años de edad, de acuerdo con el periódico Dagens Nyheter.

¿De qué murió Björn Andrésen?

La noticia fue confirmada por el cineasta Kristian Petri, que era amigo cercano de Björn Andrésen. “Era una persona valiente”, expresó el director qué corrigió el documental El joven más hermoso del mundo, sobre el impacto de la fama en la vida del intérprete.

R.I.P. actor Björn Andrésen (1955-2025), known for his role Tadzio in Luchino Visconti's DEATH IN VENICE (1971)—a role which garnered the actor the title of "most beautiful boy in the world" and catapulted him into stardom in Japan. pic.twitter.com/Zo00rJNCM8 — Japan Society Film (@js_film_nyc) October 27, 2025

Y es que recordemos que este actor en el pasado fue considerado como el chico más bellos del mundo, lo que lo convirtió en inspiración para miles de artistas a nivel internacional. No se dio a conocer su causa de muerte.

¿Quién era Björn Andrésen?

Björn nació en Estocolmo en 1955 y debutó en el cine con Una historia de amor en 1970. Sin embargo, salto a la fama llegó un año después cuando Luchino Visconti lo eligió para interpretar a Tadzio en la adaptación de la novela Muerte en Venecia de Thomas Mann.

El joven obtuvo el papel en lugar de Miguel Bosé, quién era ahijado del director y a quien su padre no dejó participar en la cinta. Fue tiempo después que por la cinta fuera considerado como el rostro más bello.

Este rol que se le dio por beneficio del filme fue un estigma para su carrera. En una entrevista, contó: “Visconti se comportó como un capitalista depredador que no dudó en usar a un adolescente para vender su película. Si hoy viera a alguien ser tratado como yo lo fui, intervendría.”

REST IN PEACE BJÖRN ANDRÉSEN ♥️

A fantastic artist and actor whose sadly tragic early career actually inspired the Japanese manga/anime “bishounen”, or “beautiful youth.”

🧵 on how Swedish star went from silver screen fame to being immortalized in Japanese pop culture pic.twitter.com/jI3LZXyswh — hanaki 日暮華貴 🌙 streamer (@hanaki_XIV) October 27, 2025

El actor tuvo dos hijos con la poetisa Susanna Roman: Robine y Elvin. El menor de sus hijos padeció el síndrome de muerte súbita y el suceso marcó su vida, al llevarlo a una oscura etapa de depresión y alcoholismo.

En el año 2′19, su carrera tomó un nuevo aire gracias a su participación en la película Midosmmar de Ari Aster. Si bien su aparición es breve, es muy impactante, pues interpreta a un miembro de un culto escandinavo que tiene una de las muertes más brutales de la cinta.