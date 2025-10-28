¿El esposo de Inés Gómez Mont será deportado? Esta es su situación migratoria

Este lunes 27 de octubre, se dio a conocer la detención del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont que se encontraba en Miami cuando fue aprehendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

De acuerdo con la información actual, Víctor Manuel Álvarez Puga lleva detenido casi un mes entero en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC. Ahora, te compartimos qué se sabe sobre su posible deportación a México.

Recordemos que el esposo de Inés Gómez Mont cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, quienes han compartido información de su posible llegada a México.

El sujeto fue detenido por no contar con los papeles necesarios para demostrar su estancia legal en Estados Unidos, lo que lo ha llevado a enfrentar un juicio por ello.

Según el organismo, un juez migratorio estadounidense determinó que el abogado fuera deportado el pasado 17 de octubre. Sin embargo, sus abogados interpusieron recursos legales, por lo que permanece en territorio americano.

En ese sentido, será el próximo miércoles 12 de noviembre que se definirá su situación migratoria de manera definitiva. Esto abre una posibilidad a que llegue a México próximamente y así, enfrente los cargos que lo persiguen desde hace cuatro años.

Fue en 2021 que señalaron a Puga por lavado de dinero, delincuencia organizad, entre otros crímenes. El esposo de la conductora formó parte de una enorme red de empresas fantasma e el país, ligada al desvío de recursos por aproximadamente 3.000 millones de pesos.

Víctor Manuel Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero del 2021, con una visa de no migrante y autorización para permanecer en el país hasta el 13 de julio de dicho año. En esas fechas, viajó a las Bahamas, pero no reingresó por medio de un vuelo programado, sino por vía marítima el 10 de julio.

El hecho de que no fue inspeccionado por un oficial migratorio, colocó su estancia en una situación irregular. En julio de 2022, presentó una solicitud de asilo ante los servicios migratorios. Su argumento era temer regresar a México debido a sus creencias políticas y a su pertenencia a un grupo social particular.