Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de octubre 2025?

Conoce al equipo ganador del Duelo de los Enigmas de hoy en Exatlón México 28 de octubre

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para ir por los premios misteriosos del Duelo de los Enigmas, unos de los más deseados por los participantes del reality show.

Los deportistas salen con toda la actitud y la rivalidad que los distingue para además de eso salir en el duelo para buscar la permanencia y evitar ir al duelo de eliminación, pues cabe recordar que esta semana los hombres están en peligro.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de hoy en Exatlón México 2025?

Los fans aseguran que posiblemente los ganadores del Duelo de los Enigmas de hoy de Exatlón México podrían ser los rojos pues pueden dar la sorpresa y ganen este juego, que buena falta les hace para recuperar confianza.

Sin embargo, por estadísticas los ganadores del Duelo de los Enigmas serían los azules, quienes se han mantenido firmes e inmunes a los comentarios de los rojos, especialmente a lo que dice Mario Osuna “El Mono”, para tratar de destantearlos.

Los Rojos regresan a la Barraca, un hombre quedará sentenciado al Duelo de Eliminación y la caja maldita estará presente.

Descubre esto y más, ESTA NOCHE en Exatlón México. Nos vemos a las 7:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/hFarxoa03M — Exatlón México (@ExatlonMx) October 28, 2025

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

En la zona de riesgo, que se juega previo a la batalla estelar que es el Duelo de los Enigmas, los rojos están decididos a ganar la confianza nuevamente y llevarse la victoria de esta competencia para meter a un azul al duelo de eliminación del domingo.

Sin embargo, parece que los rojos tienen en contra que Mati Álvarez está fuera de la competencia, un elemento importante, además en el adelanto vemos que Edna recibe una noticia devastadora desde México, algo que la afectará emocionalmente.

Por otra parte, los azules buscan seguir en pie y no dejarse vencer por los rojos, Evelyn Guijarro, quien es uno de los pilares de la escuadra y de las más destacadas en la competencia afirma que seguirán dando todo para no soltar la buena racha y ganar nuevamente.