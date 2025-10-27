Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 27 de octubre 2025?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México de hoy 27 de octubre

Los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos para competir por el territorio: la Villa 360, la mejor estancia para descansar que todos buscan en el juego.

Los deportistas estarán jugándose la mejor estancia para descansar, después de la eliminación de Karen Núñez, del equipo azul.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la Villa 360 de Exatlón México la podrían ganar los del equipo azul, ya que algunos sitios aseguran que los azules estarían recuperándose y volver a dominar algunos de los juegos de la semana. Pero todo puede pasar y los rojos pueden dar la vuelta porque vienen motivados, luego de la eliminación de Karen del equipo azul.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

La competencia estelar es por la Villa 360, pero previo a ese juego, los deportistas del programa se enfrentan en el juego por la ventaja, el cual les da beneficios previo a la eliminación de los domingos.

La ventaja se la llevaron los azules, quienes tuvieron una competencia muy cerrada con los rojos, incluso llegaron hasta la carrera de relevos para definir el punto.

La última carrera fue entre Paulette y Mono, del lado rojo, y entre Evelyn y Ernesto, si bien Ernesto logró ventaja en el circuito el juego se emparejó, pero Evelyn reclamó que Mario Osuna se dejó ir con toda su fuerza para evitar que ella tomara el rehilete del juego, algo que ella consideró una agresión de parte de su rival rojo.

Asimismo, durante la competencia por la Villa 360 habrá un nuevo enfrentamiento entre El Mono Osuna y Ernesto Cázares, pues parece que se afianza su rivalidad en cada encuentro.