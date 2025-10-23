Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 23 de octubre 2025?

Conoce al ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México 23 de octubre

Los atletas de Exatlón México vienen a competir por el territorio, es decir, la Villa 360, la mejor estancia para descansar durante el juego y tener descansos reparadores.

Además, esta noche la medalla femenil está en juego y tanto las rojas como las azules quienes quedarse con la presea que les da beneficios para tener una vida extra en caso de ir al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy?

Posiblemente, la Villa 360 de Exatlón México la ganen los rojos, pue ayer lograron revivir y llevarse la Batalla Colosal, sin embargo, recordemos que los azules vienen de una buena racha que podría reanudarse este jueves.

Pero como nada está dicho, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador de hoy del reality show deportivo más famoso de México.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Después de una intensa competencia en la medalla femenil, los equipos regresan a los circuitos para dar su mejor esfuerzo en el juego por la Villa 360.

Los azules no quieren dejar que los rojos crean que porque tuvieron una victoria en la Batalla Colosal ya van a estar ganando todo el tiempo. Ernesto Cazares señaló que los azules tienen que imponerse y demostrar que pese a esa victoria de ayer los celestes siguen dominado la competencia.

Los rojos tuvieron un impulso de energía al quedarse con el premio de la Batalla Colosal, cuyo premio fue una salida fuera de las playas de Exatlón y esa salida incluye hasta masajes para que los deportistas se recuperen de su gran esfuerzo de alto rendimiento.

Asimismo, los fans están esperando que llegue el reemplazo de Aristeo, luego de que el legendario atleta rojo tuviera que abandonar el juego por una terrible lesión que sufrió en la rodilla.