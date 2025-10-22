Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre 2025?

Los atletas de Exatlón México compiten nuevamente por la Batalla Colosal, luego de que ayer jugaron por el Duelo de los Enigmas, el que algunos deportistas se quedaron con el premio maldito.

Esta miércoles, los atletas no solo buscan la victoria en el juego estelar de la Batalla Colosal, sino que los hombres se disputan la preciada medalla varonil, la que les da privilegios en caso de ir al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Batalla Colosal de hoy en Exatlón México?

La Batalla Colosal de Exatlón México la podrían ganar los azules, según las estadísticas, pues esta semana han iniciado con una buena racha, por lo que podrían repetir la victoria, pero como todo puede pasar posiblemente los papeles se inviertan y sean los rojos los ganadores.

Los fans tienen que esperar a que se transmita completo el programa para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Quién gana la medalla varonil de Exatlón México?

Los fans del programa afirman que el ganador de la Medalla Varonil de hoy de Exatlón México sería Koke Guerrero, quien estaría imponiéndose en la competencia ante todos los hombres del juego.

Pleito entre Ernesto Cázares y El Mono

El Mono provocó a Ernesto Cázares, algo que el primer campeón de Exatlón México no soportó y se lanzó contra su compañero Mario Osuna.

Y es que todos sabemos que Mario se dedica, como deporte, a molestar a los azules y a generar polémica durante los juegos en los circuitos, pero parece que a Ernesto no le gusta estar involucrado en este tipo de controversias, así que le pone un alto al Mono y dice que él no va a permitir que le cante un tiro en la banca.

Por otra parte, los rojos siguen molestos porque no han podido ganar, Mati Álvarez, Terminator, afirma que está enojada porque no ve que sus compañeros tengan gran ambición para poder salir a ganar en los circuitos.