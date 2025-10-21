Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre 2025?

Conoce al equipo ganador del Duelo de los Enigmas de Exatlón México 21 de octubre

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de la triste salida de Aristeo Cázares del programa, luego de que se lesionó la rodilla.

Hoy los deportistas se disputan el Duelo de los Enigmas en equipos y solo las mujeres van por su permanencia en el juego y también una de ellas quedará instalada en el duelo de eliminación del domingo, cabe recordar que está pendiente la eliminación varonil porque la pasada se suspendió por el accidente de Aristeo.

¿Quién gana hoy el Duelo de los Enigmas en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy del Duelo de los Enigmas de Exatlón México sería el equipo azul, el cual continuaría con su buena racha en el programa.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

Ayer los rojos se quedaron muy cerca de llevarse la ventaja, lo que significa que aunque Aristeo esté fuera la afectación en el equipo será mínima, pero ese pequeño porcentaje lo están aprovechando los azules para ganar lo más que puedan y seguirse quedando con los premios, pero sobre todo quieren seguir descansando en la Villa 360, el mejor territorio para descansar.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos están preocupados por su rendimiento, El Mono salió a regañar a su escuadra y les pidió a los atletas que no se dejaran llevar por los comentarios de los azules.

Por su parte, Paulette también comenzó a meter presión a los integrantes de su equipo, pues la mayoría son nuevos y les dijo de manera contundente que ya no están en el draft y que tienen que jugar ya como verdaderos participantes de Exatlón México.

Las mujeres saben que juegan su permanencia y Edna dice que ya está súper decida a instalar a una azul en el duelo de eliminación, los fans creen que está pecando de soberbia solo porque se salvó en la eliminación anterior.