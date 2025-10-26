Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 26 de octubre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México se va eliminado del programa, luego de haberse enfrentado a la intensa competencia este domingo.

Las mujeres son las que están en riesgo esta semana, por lo que una de ellas será la eliminada, quien abandone el sueño de seguir adelante en el juego.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

Según los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería una mujer azul, por lo que podría ser Karen Núñez, aunque también existe la posibilidad de que si la eliminada es una roja se vaya Ella Bucio, pues los seguidores consideran que ella es quien se ha visto batallando más en los juegos, mientras que Karen es el porcentaje de rendimiento más bajo de la tabla en la programa.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa de hoy para conocer a la verdadera atleta que abandona la competencia en Exatlón.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México primero salen a competir por la última Supervivencia, la cual decidirá si la cuarta atleta en ir al duelo de eliminación es roja o azul.

Los fans consideran que sería una azul la que irá al duelo y por lo tanto sería Valery Carranza.

Mientras que parece que los rojos están viviendo el drama a todo lo que da. Edna fue señala por uno de sus compañeros por haberlos acusado de haberla mandado al duelo de eliminación, cuando sí perdieron la Supervivencia, pero ella entró a la zona de riesgo por rendimiento, las atletas con mejor rendimiento no entran al duelo aunque el equipo pierda la Supervivencia.

Edna lloró y dijo que ya le estaba pegando estar lejos de su casa, Mono se acercó a ella para preguntarle si estaba bien, a lo que ella dijo que sí.

Por otra parte, Mati Álvarez fue al hospital porque no se sentía bien, aseguró que la estancia internada se le hizo eterna y que se sintió mal del estómago, tenía muchas náuseas y vómito.

La ida de Mati al hospital deja a los rojos preocupados, porque ya se les fue una de las estrellas, que es Aristeo Cázares, quien tuvo que salir por una fuerte lesión en la rodilla; ahora, la máxima campeona del programa no está en las mejores condiciones de salud.