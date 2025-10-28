¿Qué le pasó a Leticia Calderón? Esto se sabe de la supuesta muerte de la actriz mexicana

El mundo de las telenovelas se vio sacudido recientemente tras el rumor de la muerte de Leticia Calderón, icónica actriz mexicana por su papel protagónico en la novela Esmeralda junto a Fernando Colunga.

En pocas horas, la noticia del supuesto fallecimiento de Leticia Calderón generó todo tipo de reacciones en redes sociales, incluyendo a seguidores de la artistas y las telenovelas, que lamentaron profundamente la noticia, ¿pero es cierto que falleció?

Lety Calderón se infecta de COVID por segunda vez ı Foto: larazondemexico

¿Qué le pasó a Leticia Calderón?

A través de redes sociales, comenzó a circular un peculiar video que se supone, mostraba a Galilea Montijo dando a conocer la noticia del presunto fallecimiento de la primera actriz. En el video, aseguraban que la mujer falleció en un accidente terrible.

Un día después, Galilea apareció en el programa para desmentir lo ocurrido: “No se dejen llevar por todos los videos que salen”, pidió y aseguró que si se pone atención, se hace evidente que las imágenes fueron creadas por un tercero.

“No sean gachos los que inventan esos videos. Ojalá se pueda hacer algo al respecto para legislar ya”, comentó ella visiblemente incómoda por la noticia falsa que utilizó su imagen para obtener credibilidad.

@programa_hoy @Galilea Montijo desmiente el video que circula en redes sociales donde supuestamente da la noticia de que falleció Lety Calderón. ♬ sonido original - HOY

Por otro lado, Leticia Calderón aclaró que se encuentra bien, en medio de los rumores de muerte. "Estoy vivita y coleando. Excelente semana“, escribió en su cuenta de Instagram junto con una foto actualizada de ella.

Los seguidores de la actriz han expresado alivio al saber que se encuentra con vida, mientras que las figuras del espectáculo piden que haya mayor regulación y verificación del contenido que se encuentra disponible en línea para evitar ese tipo de engaños.

Una forma de identificar noticias que pueden ser falsas es cuando los videos de las mismas cuentan con una voz robótica e imágenes sin mostrar algún elemento creíble sobre el hecho que narran.