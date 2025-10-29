Hija de Gloria Estefan sufre robo y agresión de su novia

Gemeny Hernández, la novia de Emily Estefan, fue arrestada por los cargos de violencia y agresión menor, presuntamente en contra de su pareja sentimental, la hija menor de Gloria y Emilio Estefan.

Fue este martes que detuvieron a la novia de Emily Estefan, después de tener un pelito con su pareja. Se presume que el motivo era que Gemeny tenía en su posesión un teléfono celular que le pertenece a la hija de la cantante.

La pelea de la hija de Gloria Estefan con su novia

La mujer detenida fue acusada por dos cargos, robo con violencia y agresión. En su declaración, la denunciante afirmó que la detenida “le arrebató el celular de la mano y la golpeó con él”, lo que generó un enfrentamiento físico.

“Las partes cayeron al suelo mientras continuaba el forcejeo por el celular. (...) Una vez más, la víctima logró recuperar su celular y ocultarlo bajo su cuerpo. Tras separarse, la víctima llamó al 911 para reportar el incidente”, detalla el documento legal.

A raíz del enfrentamiento, Emily sufrió lesiones leves, incluyendo un hematoma en el ojo izquierdo y rasguños del lado derecho del cuello, según la revista People. En una declaración a las autoridades, Gemeny admitió su participación en el altercado, pero negó haber tomado el teléfono de su novia.

Las autoridades intervinieron de inmediato y detuvieron a la agresora que fue arrestada y pagó una fianza de 3 mil dólares para salir. Se estableció una orden de alejamiento previa al juicio.

La revista People contactó al representante de Estefan, quien se negó a hablar al respecto. Emily tampoco ha realizado declaraciones posteriores a los hechos.

Emily Estefan y Gemeny Hernandez empezaron a salir en el año 2016, pero fue hasta el año siguiente que hicieron pública su relación al asistir juntas a un homenaje para Gloria Estefan en el Kennedy Center de Washington.