Los hilos del pasado: Reparto y de qué trata la nueva telenovela de Televisa

Conoce el reparto de Los hilos del pasado

La telenovela Los hilos del pasado, producida por José Alberto El Güero Castro, ha ganado gran popularidad entre el público debido a su trama cargada de intriga, pasión y secretos que atormentan a la diseñadora Carolina Guillén.

Esta historia es un remake de El Privilegio de Amar, una historia venezolana de 1985 creada por Delia Fiallo. Además, la producción marca el esperado regreso de la actriz Yadhira Carrillo a la pantalla, luego de haberse mantenido varios años fuera de reflectores.

Aquí te contamos el resto de actrices y actores que te mantendrán al filo del asiento y de qué trata esta novela.

Reparto principal de la nueva telenovela de Televisa

Conoce el reparto principal de Los hilos del pasado:

Yadhira Carrillo como Carolina Guillén

Bárbara López como Cristina

Emmanuel Palomares como Carlos Navarro, el hijastro de Carolina

David Zepeda como el padre Salvador Villaseñor

Eduardo Santamarina como Manuel Navarro, esposo de Carolina

Natasha Dupeyrón como Tamara Fontaine

Azela Robinson como María Luisa

Sergio Goyri como Ramiro

Nailea Norvind como Rebeca de la Cruz

Laura Flores como Elena

Mark Tacher como Leonardo

Raquel Garza como Catalina

Rodrigo Murray como Roberto

Rafael Inclán como Benjamín

José Pablo Minor como Alonso

Clarisa González como Romina Navarro Guillén

Daniel Tovar como Ricardo

Eugenio Bartilotti como Tony

Joaquín Calatayud como Omar

Gia Franceschi como Carolina joven

Manuel Duarte como Salvador Villaseñor

¿De qué trata Los hilos del pasado?

La nueva telenovela de Televisa Los hilos del pasado narra la vida de Carolina Guillén, una mujer que en su juventud toma la dolorosa decisión de dejar a su hija Cristina en un orfanato. Dos décadas más tarde, Carolina ha logrado convertirse en una reconocida diseñadora de modas y exitosa empresaria.

Sin embargo, la culpa y la nostalgia la llevan a iniciar la búsqueda de aquella hija a la que renunció.

Por otro lado, Cristina también siente el deseo de conocer sus raíces y descubrir quiénes son sus verdaderos padres. El destino las une sin que ninguna de las dos lo sepa cuando la joven comienza a trabajar como modelo en la casa de modas de Carolina.

Allí se enamora de Carlos, un hombre que conquistará su corazón, aunque su relación enfrentará la oposición inmediata de Carolina, sin imaginar que está impidiendo la felicidad de su propia hija.

A este triángulo amoroso se suma Tamara, la exnovia de Carlos, quien hará todo lo posible por destruir la relación entre los jóvenes y poner obstáculos en el camino de Cristina.

Con el paso del tiempo, Cristina queda embarazada de Carlos y comienza a descubrir piezas ocultas de su pasado. Finalmente, se entera de que Carolina es en realidad su madre biológica y que su padre es el padre Salvador Villaseñor, un sacerdote con quien Carolina vivió una historia de amor en su juventud.