¿Quién es Romina de Los hilos del pasado?

Los hilos del pasado se estrenó el 27 de octubre por Las Estrellas, con el tema oficial interpretado por Cristian Castro y con la esperada participación de la actriz Yadhira Carrillo. El público ha expresado curiosidad por algunos personajes de la telenovela, como Romina, quien es interpretada por Clarisa González.

Conoce quién es este personaje y quién es la joven actriz que deleitará a los espectadores de lunes a viernes, a las 9:30, con la transmisión de esta nueva telenovela.

¿Quién es Romina personaje de Los hilos del pasado?

En la producción de la telenovela Los hilos del pasado, la actriz Clarisa González da vida al personaje de Romina Navarro.

Romina es miembro del elenco de apoyo en esta historia que gira alrededor de secretos e intriga. Este personaje es parte la familia Navarro-Guillén, es decir, es hija de Carolina Guillén, interpretada por Yadhira Carrillo, y Manuel Navarro, interpretado por Eduardo Santamarina.

Además, es media hermana de Carlos Navarro, a quien da vida Emmanuel Palomares. Romina es una joven que puede ser descrita como alguien caprichosa y rebelde; tiene una relación amorosa con Omar, interpretado por Joaquín Calatayud.

¿Quién es Clarisa González, la actriz que interpreta a Romina?

La actriz mexicana Clarisa González nació el 7 de julio de 1994 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 31 años. Se formó en el centro de estudios actorales de la televisora (el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa) y se graduó en 2016.

En ese mismo año, la joven fue una de las dobles de la actriz Angelique Boyer en la telenovela Tres veces Ana. Luego comenzó a acumular roles en televisión con personajes que le permitieron ganar experiencia y volverse conocida entre el público.

Entre las participaciones más destacadas de Clarisa González se encuentran:

En la serie Como dice el dicho (2016-2018) con el personaje de Ana Paula.

En la telenovela El vuelo de la Victoria (2017) interpretando a Elena.

En la serie Los elegidos (2019) como Claudia Domínguez.

En la telenovela Mujer de nadie (2022) y luego en Eternamente amándonos (2023).

Recientemente, obtuvo su primer protagónico juvenil importante en la telenovela Tierra de esperanza (2023), donde encarnó a Regina, una joven con discapacidad auditiva. Su actuación fue un reto, pues tuvo que comunicarse en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Además, de acuerdo con información recabada de sus redes sociales, Clarisa González disfruta de hacer ejercicio y viajar.