Vanessa Hudgens presume su segundo embarazo con FOTO en la playa

Vanessa Hudgens se encuentra en la espera de su segundo bebé. La querida actriz ha dado mucho de qué hablar desde que hace unos días, compartió una foto junto a su mejor amiga donde presumían sus vientres en la playa.

Las fotos de Vanessa Hudgens embarazada en la playa

“Nada mejor que estar embarazada con tu bestie”, celebró Vanessa Hudgens. En la foto, vemos a la famosa de costado y mostrando que ya se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo. Frente a ella se encuentra su amiga y al fondo luce la playa con un cielo colorido.

La artista se ha mostrado plena y orgullosa en esta etapa de su vida, donde junto con su pareja, han compartido pocos detalles sobre el embarazo. En ese sentido, se desconoce cuál es el sexo del bebé o cuál será su nombre.

La pareja podría estar tratando de mantener la información privada de forma muy hermética, después de que el año pasado se filtraran los detalles de cuando por primera vez dio a luz.

Fue en julio del 2024 que Vanessa Hudgens y Cole Tucker recibieron a su primer hijo, como se reveló por unas fotos de paparazzi. “Nos decepciona que la privacidad de nuestra familia haya sido irrespetada y explotada durante este momento tan especial debido a la avaricia de una cámara teledirigida que alimenta a los medios”, escribió. “A pesar de todo eso, mamá, papá y el bebé están felices y sanos”.

¿Quién es la pareja de Vanessa Hudgens?

La actriz está casada desde el año 2023 con Cole Tucker, un jugador de béisbol estadounidense de 29 años de edad. Su relación habría comenzado en Año Nuevo de 2021, cuando ella tenía 32 años y él 24.

El Día de San Valentín de 2021, Hudgens y Tucker hicieron oficial su relación en Instagram: la actriz publicó una imagen de ambos besándose. Incluyó el siguiente texto: “Eres tú, soy yo, somos nosotros“.

El 12 de julio de 2024, Vanessa Hudgens y su pareja dieron a conocer que se encontraban en la espera de su segundo hijo, al publicar un par de fotos donde ella luce su vientre con un conjunto blanco que deja la pancita expuesta.