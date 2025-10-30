¿Cuándo y dónde se presentará Paul Oakenfold en la CDMX?

El mítico DJ Paul Oakenfold llegará a la Ciudad de México para ofrecer un show íntimo pero lleno de mucha fiesta. Y es que el también productor, conocido por ser uno de los principales exponentes del subgénero trance, decidió salir del retiro para poner a bailar otra vez a todos sus fans.

El productor inglés, quien con el tiempo se ha convertido en uno de los artistas de música electrónica más importantes de los últimos tiempos, llegará a nuestro país el próximo 21 de noviembre, a un foro ubicado en la calle de Rubens #6 en la Alcaldía Benito Juárez.

La trayectoria de Paul Oakenfold

El artista Paul Oakenfold comenzó su carrera en los años ochenta, sin embargo, fue hasta finales de los noventa cuando fue nombrado el DJ número 1 por la revista DJ Magazine y entonces la mirada del mundo se postró sobre él.

En 1999, Oakenfold se convirtió en el primer DJ en tocar en el escenario principal del mítico Festival Glastonbury. El productor ha logrado tener presentaciones importantes como en Stonehenge, un sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Abu Dabi.

¿Cuánto cuesta ver a Paul Oakenfold en la CDMX?

Los boletos se encuentran disponibles a través de Fever con un precio de $850 pesos.

Aquí puedes adquirir tu entrada para no perderte la experiencia de ver a uno de los artistas de música electrónica más importantes de la historia: https://feverup.com/m/348191.