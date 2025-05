Aranza Goroz, la DJ mexicana que está dejando huella en una industria dominada por hombres

Lanza 'The Future', su primer sencillo

Con apenas unos años de carrera y ya con presentaciones en festivales como Cumbre Tajín ante más de 30 mil personas, la DJ y productora mexicana Aranza Goroz se ha convertido en una figura clave del movimiento femenino dentro de la música electrónica.

Su talento, energía en cabina y capacidad de producción comienzan a posicionarla no sólo como una promesa, sino como una realidad en una escena donde las mujeres siguen siendo minoría.

El reciente lanzamiento de su primer sencillo, titulado “The Future”, marca un punto de inflexión en su carrera. En entrevista con La Razón, la artista comparte que esta canción no sólo representa una evolución en su sonido, sino también una declaración de principios: “Decidí meterme en la producción para escalar y no quedarme sólo como DJ de club. Quiero que mi música me abra puertas en festivales importantes, aquí y en el extranjero”.

Con influencias del big room techno y el EDM, “The Future” es el primero de varios temas en los que ya trabaja junto a un equipo de músicos profesionales y un productor con dos nominaciones al Latin Grammy. Su apuesta, dice, es por una música auténtica, hecha en estudio y con instrumentación real, “no sólo desde la computadora”, explicó.

Un espacio ganado a pulso

Aunque su música ha sonado en clubes y festivales como Colors of Sound y el Carnaval de Playa del Carmen —donde compartió cartel con artistas como Nicki Nicole, Rawayana y Jesse & Joy—, Aranza reconoce que llegar hasta aquí no ha sido fácil. La resistencia que enfrenta por ser mujer en un circuito predominantemente masculino ha sido constante.

Aranza Goroz en el Carnaval de Playa del Carmen ı Foto: Especial

“Es muy complicado ser mujer en la música. Un error nuestro es catastrófico. Si un DJ hombre tiene una mala noche, no pasa nada. Pero si tú fallas, ya eres una mala DJ”, lamentó, y agregó que “la exigencia para una mujer es 20 veces mayor”.

Aranza ha enfrentado los prejuicios de frente, consciente de que muchas veces el trabajo de una sola puede afectar la percepción sobre todas. “El mal trabajo de una afecta a todas las demás. Por eso hay que hacerlo con respeto, con pasión y profesionalismo. Esto no es un trampolín para la fama: es una carrera que merece tomarse en serio”, expresó.

‘No soy la primera, pero sí de las pocas’

Actualmente, Aranza es una de las pocas DJs activas semanalmente en clubes de distintas partes del país. Su presencia constante en el circuito nacional le ha permitido consolidarse y abrir paso a nuevas generaciones de mujeres en la electrónica. “Tal vez no soy la primera, pero sí de las pocas que se están moviendo fuerte alrededor de la república”, afirma.

El sueño no se detiene. “Quiero tocar en Tomorrowland, sonar en otros países, y vivir de mi música. No se trata sólo de ser famosa, se trata de dejar huella”, concluyó.

Sigue a Aranza Goroz en sus redes sociales: @aranzagorozdj.