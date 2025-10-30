¿Quién es la tiktoker Annabel Hughes que cautiva con sus VIDEOS?

Annabel Hughes es una de las creadoras de contenido e influencers famosas en TikTok y que recientemente ha cobrado más fama por sus videos virales en esta red social de videos cortos.

La tiktoker es conocida por su bella apariencia de cabelleza rubia y sus grandes ojos azules, pero también por sus videos que musicaliza con los audios de las tendencias del momento.

¿Quién es Annabel Hughes?

Annabel Hughes es una joven originaria de Inglaterra, tiene 5 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y alrededor de unos 11 mil suscriptores en su canal de Youtube, en donde comparte shorts como contenido, no tiene videos en formato largo.

Annabel Hughes y su video viral que impacta en redes ı Foto: TIkTok Annabel Hughes

El usuario de Annabel Hughes en TikTok es @annabelxhughes, en esta cuenta la joven sube videos bailando, maquillándose, haciendo lipsync de las canciones más virales de la plataforma para tener más público.

La estrella de Internet también aparece en videos con sus amigas y con su hermano menor, aunque regularmente sale sola en las grabaciones.

De acuerdo con información que circula en Internet, la mamá de Annabel, Rebecca, es quien le administra las redes y por lo tanto decidiría el contenido que se suben a las plataformas.

Si bien Annabel sube videos variados, el contenido que más predomina es de belleza, en los que la joven aparece maquillándose y revelando sus secretos para lucir con una piel perfectamente sana y sin imperfecciones.

¿De dónde es Annabel Hughes?

Annabel Hughes es de Inglaterra, tiene un acento inglés muy marcado al hablar con sus seguidores en sus transmisiones en vivo y en sus grabaciones, sin embargo, algunos usuarios han pensado que la joven es rusa por sus rasgos físicos y su impactante cabellera rubia natural.

El día que la influencer llegó a los 5 millones de seguidores hizo un video dedicado a ese acontecimiento para celebrar con sus seguidores que están pendientes de lo que publica día con día.