Morrissey cancela conciertos en CDMX y Guadalajara, así puedes solicitar tu reembolso

OCESA dio a conocer la cancelación de los conciertos de Morrissey en la CDMX, una noticia que no ha sorprendido del todo al público, ya que no es la primera vez que una presentación del cantante no se realiza en el país.

¿Cuáles fueron los conciertos cancelados de Morrissey?

A través de un comunicado, la organizadora de eventos masivos escribió: “Debido a agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo”, se lee.

Eran las únicas presentaciones que tenía el famoso en territorio mexicano para su gira actual, donde buscaba recorrer varios países de Latinoamérica como Argentina. Brasil, Perú y Colombia. Se desconoce si podría llegar a cancelar algunas de dichas presentaciones también.

Por su parte, el interprete de ‘Suedehead’. no emitió alguna declaración respecto a la cancelación de las presentaciones en el país. El famoso debería haber llegado a suelo mexicano para este viernes 31, al ser la fecha de su presentación en CDMX.

Sus seguidores mexicanos se han mostrado decepcionados, aunque no del todo sorprendidos por la cancelación de sus conciertos y algunos cuestionan el motivo por el que siguen comprando boletos conociendo su tendencia a dejar a la audiencia con las ganas de verlo en vivo. Algunos de los mensajes en redes sociales son:

"No sé porque siguen comprando boletos para verlo, es un artista que nunca ha respetado a su público“.

"La sorpresa hubiera sido que sí se hiciera“.

"Digo, sí divierte el meme de sus cancelaciones, pero a estas alturas, ya es una burla y poco profesionalismo de su parte“.

"Quizás el show de Morrissey son los amigos que hicimos en el camino“.

"Qué triste es tener que aceptar lo que sus fans en México le importamos tan poco“.

"Morrissey siendo Morrissey“.

¿Cómo pedir tu reembolso para los boletos de Morrissey?

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado de manera automática en tu cuenta, de acuerdo con los tiempos establecidos según tu institución bancaria.

De lo contrario, si realizaste tu compra con puntos Ticketmaster o en taquilla, deberás solicitar tu reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Hasta el momento, no se ha anunciado que Morrissey vaya a tener una presentación posterior en México, pues sus shows fueron completamente cancelados, no reagendados.