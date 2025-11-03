AC/DC en México: Precio de boletos, fecha de preventa y venta general

AC/DC y los precios de boletos para su concierto en México

La legendaria banda AC/DC anunció su gran regreso a México con un concierto que dará en 2026 en la Ciudad de México, lo que emocionó a todos los fans que aman la música rock y el metal.

Después de dos años de rumores de que agrupación liderada por Angus Young venía a México, por fin se hizo realidad y ya están anunciadas las fechas.

AC/DC se presentará en México el próximo 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP seguros con su gran show que ya llevó por todo el mundo de PWR UP.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para AC/DC en México?

La venta general será el próximo 7 de noviembre a partir de las 10:00 horas por el sitio de Ticketmaster. Sin embargo, OCESA no ha anunciado que haya una preventa para este concierto, esto significaría que no habrá ninguna preventa especial para algún banco y será así directo a la venta general.

Los fans están preguntando sobre esto y todo apunta que no habrá preventa y será así “a lo salvaje” como mencionaron los usuarios en las redes sociales.

¿Cuánto cuestan los boletos para AC/DC en México?

Por el momento no hay ninguna información oficial, pero con base en otros conciertos de artistas internacionales que se han presentado en el mismo recinto, los precios podrían oscilar entre los 900 pesos y los 3 mil pesos, aunque podrían alcanzar incluso los 6 mil pesos en esta ocasión, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se abra la venta oficial para conocer el costo de cada uno por zona.

AC/DC anuncia concierto en México ı Foto: Especial

AC/DC y setlit del Power UP Tour

La banda liderada por Angus Young traerá en su setlist canciones clásicas y por supuesto que también nuevas de su último álbum de estudio llamado Power Up, de hecho la gira actual es de ese disco porque el álbum salió en la pandemia y la agrupación se negó a hacer conciertos en línea, los integrantes querían vivir la emoción del concierto con todos los asistentes en vivo, por eso se tardaron tanto tiempo en salir de gira.

Estas son algunas de las canciones de no van a faltar en su próxima visita a México: