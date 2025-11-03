El hermoso vestido rojo de Rania de Jordania para la inauguración del Gran Museo Egipcio

Rania de Jordania sorprendió con su aparición en la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM), donde llamó la atención por su exquisito vestido rojo que la hizo destacar entre la multitud de mandatarios y personalidades que asistieron al coloso arquitectónico conocido como la ‘cuarta pirámide’.

Al parecer, la vestimenta que eligió Rania de Jordania para la inauguración del museo cerca de la necrópolis Giza no es casualidad. La reina optó por lucir un vestido con elementos que forman parte del Antiguo Egipto.

En ese sentido, destacan los pliegues en torno a la cadera que recuerdan al shenti masculino y la silueta ceñida del kalasiris femenino.

La prenda fue hecha a medida por Dolce & Gabanna y tiene un diseño modo de color rojo, manga larga y corte ajustado a su figura. La técnica de drapeado en la falda es un guiño a la tradición egipcia, pues remite al shenti, la falda-­kilts masculina de la antigüedad.

Al mismo tiempo utiliza la lógica del kalasiris, la túnica femenina tubular que podía mostrarse con tirantes, a un hombro o con pliegues. De esta forma, se obtiene una forma feminizada.

Rania completó el look con el bolso Knot intrecciato de Bottega Veneta en piel blanca y unos zapatos de tacón Hot Chick 100 en charol blanco de Christian Louboutin. Llevó el pelo suelto con ondas y raya en medio para suavizar el atuendo.

Al ingresar al Gran Museo Egipcio, los visitantes son recibidos por una imponente estatua del faraón Ramsés II, instalada antes de colocar el techo del edificio ➡️ https://t.co/4BFSuXnvfI pic.twitter.com/H2dCJ51Em7 — FRANCE 24 Español (@France24_es) November 1, 2025

La inauguración del GEM fue celebrada el 1 de noviembre y contó con la presencia de líderes mundiales como el rey Felipe VI, la reina Mary de Dinamarca, el Gran Duque de Luxemburgo y Alberto de Mónaco, entre muchos otros. La apuesta del proyecto es que sea la mayor pinacoteca dedicada a una sola civilización.

En el lugar se exhibe por primera vez en su totalidad el tesoro de Tutankamón y piezas colosales como la estatua de Ramsés II. Todo con las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino como telón de fondo en la imponente ciudad de Giza.