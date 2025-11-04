Daniel Carrera presenta una historia de amistad a partir del desamor en La infalible (y otros éxitos)

La infalible (y otros éxitos) comienza como una suerte de comedia romántica para luego mostrar el nacimiento de una improbable amistad entre un despistado maestro que se ha enamorado de la nueva maestra de la escuela y un malhumorado profesor de música.

“Siempre me interesan las historias de gente solita o gente necesitada de afecto y estaba escribiendo otro guion con la coguionista cuando nos llegó un video de un niño cantando el Ropavejero de Cri-Cri y nos acordamos de la pesadilla que éramos como alumnos en la secundaria, entonces nos gustó esta historia y a partir de este ambiente escolar de las kermeses llegamos a este cuentito naturalmente, hicimos a los personajes y de ahí fue saliendo esta historia de decepción de alguien que busca el amor, pero encuentro la amistad”, reveló Daniel Carrera en entrevista para La Razón.

Daniel Carrera encuentra en "La infalible (y otros éxitos)" una lección sobre la amistad ı Foto: Especial

Igualmente compartió que cree que “uno no hace las historias como quiere, sino como le salen, mi coguionista y yo estamos muy inclinados a la comedia y esto era lo que la historia pedía porque no era una historia trágica, creo que por un lado uno trae ya sus ideas que provocan que las historias que uno cuenta sean cómo son; esas cosas mezcladas nos llevaron a lo que ven ahora”.

Sobre la química que logró entre sus protagonistas, los actores Armando Espitia y José Sefami, el joven realizador contó que “son absolutamente espectaculares, tuve poco tiempo para ensayar con ellos porque están muy ocupados, pero hicimos algunos ejercicios de improvisación y ayudó que son muy carismáticos, creo que hubo un lado de dirección como de juntarlos y de ponerles temas en común, pero también creo que hubo una labor de ellos de saber que sus personajes se tenían que llevar de una cierta manera y trabajaron en esa relación dentro y fuera de la pantalla”.

Para terminar, Daniel Carrera mencionó que “estar en el Festival de Cine de Morelia es muy emocionante, he ido varias veces y ahora lo chido fue ver este nuevo cortometraje con público, lo que siempre es una experiencia muy bonita, es un honor y también me emocionó la posibilidad de ver otros cortos y de compartir espacio con otros cineastas porque los festivales son el lugar para ver los cortos en la pantalla grande ya que no hay muchos otros espacios para eso, no había tenido una experiencia como esta con algo mío, este corto es mi pequeño bebé, nunca lo había expuesto así al público y entonces fue una experiencia interesante”.

