Pablo Camargo muestra al monstruo de un matrimonio en Año

¿Qué pasaría si en medio de una noche aparentemente normal aparece tu familia política en tu casa sin avisar para darte un regalo espeluznante que supuestamente garantizará el éxito de tu recién iniciado matrimonio? Pablo Camargo, alumno del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), responde a esta pregunta en Año de casados, ayudándose con elementos propios del cine de terror e inspirándose a partir de un par de anécdotas personales.

En entrevista con La Razón desde el pasado FICM, el joven director habló sobre cómo surgió la historia que presenta, compartiendo que “de alguna manera quería retomar la historia de mis papás porque mi mamá en la pandemia me confiesa que ella estuvo a punto de dejar a mi papá en 1991, que un día se vio en el espejo y se sintió súper abrumada, no se reconoció y la convivencia con su familia política era muy difícil, ella sentía que se había casado con mucha gente e hizo sus maletas, eso fue una advertencia muy fuerte para mi papá y él la convenció de que se quedara, a partir de ahí se embarcaron en lo que significaba adquirir los roles de esposo y esposa”.

Pablo Camargo presenta "Año de casados" en el FICM ı Foto: Especial

Tras la revelación de lo sucedido en su familia años atrás, Camargo estaba leyendo una antología de cuentos de Amparo Dávila, que tiene muchos relatos cortos sobre la convivencia en el cotidiano con monstruos, y eso también le inspiró, al igual que una experiencia que le pasó recientemente.

“Hubo ahí esa convergencia de varios factores y se agrega uno último que fue un día en el que estaba dormido en casa de mi ex y una persona que trabajaba en la casa llegó en la madrugada sin avisar, activando la alarma y después de eso pensé qué pasaría si entra tu familia en medio de la madrugada a dejarte algo”, mencionó.

Sobre tomar al cine de terror para contar una historia de un matrimonio en la que un monstruo representa el miedo que puede llegar a generar una relación, el realizador contó que “el género de alguna manera es una receta estructural y lo que genera es que te da libertad porque entonces ya tienes una serie de convenciones que te permiten ir avanzando a nivel narrativo”.

“Aunque esta historia tenga al género de terror, sigue teniendo la estructura de lo que puede ser una tragedia y yo quería cuidar esa parte porque antes que todo era un melodrama sobre la historia de una pareja, independientemente de que exista un monstruo; el acercamiento fue por ahí”, agregó.

