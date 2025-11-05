¿De qué murió Bárbara Jankavski? ‘La Barbie Humana’ hallada sin vida

Se dio a conocer la muerte de Bárbara Jankavski, mejor conocida en redes sociales como la ‘Barbie Humana’, quien debido a su transformación estética extrema se hizo popular en redes sociales. Ahora, fue encontrada sin vida dentro de su residencia.

La creadora de contenido brasileña murió a los 31 años de edad y la encontraron después de que una llamada alertó a las servicios de emergencia. A su llegada, no pudieron reanimar a Bárbara Jankavski y su caso fue catalogado como fallecimiento sospechoso el 2 de noviembre.

¿Qué se sabe de la muerte de la Barbie Humana?

Las autoridades de São Paulo mantienen una investigación abierta debido a las dudas que rodean el fallecimiento de Bárbara Jankavski, ya que el cuerpo de la influencer fue hallado semidesnudo y con lesiones visibles dentro de una vivienda que no era la suya.

Tras el hallazgo, se realizaron exámenes toxicológicos, por lo que los peritos están a la espera de los resultados para determinar si la causa de muerte era una sobredosis, una agresión o su existieron complicaciones derivadas por alguna intervención estética reciente.

El dueño de la casa, quien se identificó como un defensor público, detalló que contrató a la ‘influencer‘ para servicios sexuales y que durante el encuentro consumieron drogas.

Señaló que la mujer tosió varias veces antes de quedarse dormida mientras veían televisión. Posteriormente, el hombre solicitó auxilio por parte de los paramédicos.

Bárbara compartió en sus redes sociales los avances de su último procedimiento estético, donde aseguraba a sus seguidores que la cicatriz “ya casi no se nota”. Por su apariencia de muñeca, la mujer se realizó 27 cirugías estéticas a las que se sometió para parecerse todavía más al icónico personaje.