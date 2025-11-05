¿De qué trata y cómo conseguir el libro ‘Cuando vi a la muerte prestar su sombrero’?

Cuando vi a la muerte prestar su sombrero es un libro de Rodrigo Unda que explora temas profundos como la pérdida, el desahogo o aprender a disfrutar el día a día como si fuera el último.

¿De qué trata Cuando vi a la muerte prestar su sombrero?

La historia de Cuando vi a la muerte prestar su sombrero sigue a una parca que a sus 200 años, un accidente le otorga emociones humanas, por lo que por primera vez experimenta el duelo por las personas que se lleva como parte de su trabajo.

Hay libros que te hacen llorar… y luego está este, donde la Parca te toma de la mano y te enseña a mirar la vida desde otro lugar.🫂 Cuando vi a la muerte prestar su sombrero, de Rodrigo Unda.🧡

Es así como el libro habla de diferentes vidas y experiencias de humanos con los que se va encontrando la muerte, así como el modo en que ella logra navegar sus nuevos sentimientos de dolor.

El autor describe al libro como un material para acompañar a las personas en el duelo, más no como una guía o manual para saber cómo procesarlas de mejor manera, por lo que se trata de un libro de historias y no de autoayuda.

La sinopsis dice: “La piedra cayó a la altura de mis costillas y eso bastó para dejar de creer en la muerte Las Parcas cohabitan entre las sombras del mundo terrenal con el único propósito de guiar a las almas al más allá. Una de ellas con una reciente grieta en la costilla, comienza a experimentar emociones humanas y, a través de sus encuentros con las personas, descubre la complejidad del cariño, la pérdida y la culpa mientras lucha por encontrar un método empático de aliviar el dolor de las almas con una transición amable y significativa, se enfrenta a la ironía de su propia existencia.”

“Cuando vi a la muerte prestar su sombrero es una exploración profunda de lo que significa ser humano, de las conexiones que formamos y de lo que dejamos atrás. ¿Descubrirá esta Parca un nuevo propósito en el amor y en la compasión? ¿El precio de sentir será demasiado alto para quien siempre estuvo destinada a no hacerlo?“, se lee.

Estoy muy orgulloso de mi historia y espero te haya convencido de leerla ✨ Cuando vi a la muerte prestar su sombrero ya está disponible en todas las librerías del país 🇲🇽 Las animaciones del esqueleto son del maravilloso @1924US 💀

¿Cómo conseguir Cuando vi a la muerte prestar su sombrero?

El libro se encuentra disponible para su compra en plataformas como Amazon en formato físico o digital. Asimismo, la puedes encontrar en librerías mexicanas como Ghandi, que ofrece la versión física en tapa blanda.

Como alternativa, se encuentra también en formato de audiolibro, el cual puedes adquirir en Google Play libros desde los 199 pesos mexicanos. El libro físico tiene un costo de 299 pesos, mientras que el digital vale lo mismo que el audiolibro.