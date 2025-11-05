El convento revela su fe en el miedo psicológico

El terror español encontró altar en el Mórbido Film Fest, el cual se lleva a cabo en la Ciudad de México del 29 de octubre al 09 de noviembre. El convento, dirigida por los jóvenes realizadores Luis Galindo y Ángel Manuel Chivito, tuvo su premier mundial en la edición 19 del festival, celebrada en la Ciudad de México, donde el público recibió con expectación esta historia que cruza fe, pecado y encierro. Inspirada en hechos reales ocurridos en Navarra, explora lo que se oculta tras los muros de un convento de clausura.

“Nació de una idea que me vino al visitar un convento; siempre pensaba que en esos lugares suceden cosas que se quedan ahí, que no salen al mundo. Después descubrimos el caso real de las monjas satánicas de la localidad de Corella, España. A partir de ahí construimos el guion”, relató a La Razón Luis Galindo.

El Dato: La película se filmó en un convento real de un pueblo de España, durante cuatro semanas.

El proyecto tardó tres años en concretarse, desde su desarrollo hasta la filmación. Los directores, originarios de Navarra, levantaron la producción prácticamente de manera independiente, creando su propia casa productora —Elconfilms— y reuniendo apoyos del Gobierno de Navarra, además de sellar una coproducción con Italia y Uruguay. “Tuvimos que producirla nosotros mismos. Ha sido un trabajo de resistencia, de empuje y de fe en lo que queríamos contar”, explicó Ángel Manuel Chivito.

La película se distingue por su estética austera que potencia el miedo psicológico. Para sus creadores, México era el lugar ideal para presentarla. “Para mí la referencia es más México que España. Aquí hay una pasión por el terror que allá no existe”, expresó Galindo.

El filme cuenta con la participación de Nahia Bergasa, joven actriz para quien El convento significó su debut cinematográfico. “Esta oportunidad ha sido un regalo. Me avisaron una semana antes de viajar a México y no podía creerlo”, dijo. La intérprete confesó que aún no había visto la película completa y que viviría su primera proyección junto al público del festival.

Sobre el rodaje, Bergasa recordó los desafíos físicos y emocionales de las secuencias finales: “Fueron escenas muy potentes y grabadas en poco tiempo”.

La actriz, conocida por la serie Valeria de Netflix, subrayó que la industria española atraviesa un momento competitivo: “Hay mucha gente y es difícil abrirte camino, pero me apasiona actuar”, dijo.

Mientras tanto, los directores planean mantener su película en el circuito internacional. “Seguimos en festivales por el mundo; contamos con un agente argentino que ya la está moviendo en otros territorios. El estreno está previsto para 2026”, adelantó Chivito.