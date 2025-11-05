¿Quién era Bárbara Jankavski? La ‘Barbie humana’ que fue hallada sin vida | PERFIL

La muerte de Bárbara Jankavski, creadora de contenido mejor conocida como la ‘Barbie humana’, ha sorprendido a los Internautas. La mujer, quien destacó por su apariencia física mediante cirugías plásticas, fue encontrada en circunstancias extrañas en una residencia.

¿Quién era Bárbara Jankavski?

Bárbara Jankavski tenía 31 años de edad y ganó fama a nivel internacional por compartir su proceso de transformación, pues se realizó al menos 27 procedimientos estéticos a través de los años.

Todo esto para construir una imagen inspirada en la muñeca Barbie. Su apariencia la hizo destacar y llegó a formar parte de programas de televisión, entrevistas y campañas publicitarias.

Ella misma se apodaba “Boneca Desumana” (Muñeca inhumana) y documentaba todas las intervenciones a las que se sometía. Fue un fenómeno viral en Brasil y otros países de América Latina.

En su cuenta de Instagram, la mujer contaba con más de 55 mil seguidores, mientras que en TikTok tenía más de 300 mil seguidores y millones de me gusta en sus videos, donde la podíamos ver hablar con sus seguidores sobre sus procedimientos estéticos.

Esto se sabe de la muerte de la ‘Barbie humana’

La investigación en torno al fallecimiento de la mujer sigue abierta. Su cuerpo fue hallado semidesnudo y con lesiones visibles dentro de una vivienda que no era la suya.

Según el dueño del lugar, contrató a la ‘influencer‘ para servicios sexuales y que durante el encuentro consumieron drogas. Señaló que la mujer tosió varias veces antes de quedarse dormida mientras veían televisión. Posteriormente, el hombre solicitó auxilio por parte de los paramédicos.

Tras el hallazgo, se realizaron exámenes toxicológicos, por lo que los peritos están a la espera de los resultados para determinar si la causa de muerte era una sobredosis, una agresión o su existieron complicaciones derivadas por alguna intervención estética reciente.