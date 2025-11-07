Muere Amaia Arrazola, creadora de ‘Totoro y yo’; ¿quién era y de qué falleció?

Amaia Arrazola, autora de títulos como Waba Sabi o Totoro y yo falleció a los 41 años.

La ilustradora vasca también realizó numerosos murales a gran escala para empresas como Uniqlo y Nike, obras para la Universidad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras. Además, era especialista en literatura infantil y juvenil.

La noticia ha impactado a sus fans y colegas, quienes han expresado a través de redes sociales sus condolencias a la familia de la artista.

Muere Amaia Arrazola, creadora de Totoro y yo; ¿quién era?

Según informaron a EFE fuentes próximas a la artista visual, Amaia Arrazola murió en Barcelona el 5 de noviembre.

Amaia Arrazola (Vitoria-Gasteiz, 1984–Barcelona, 5 de noviembre de 2025) fue una destacada ilustradora, muralista y creadora multidisciplinar española.

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó durante un tiempo como directora de arte en el sector publicitario. En 2010 se trasladó a Barcelona para dedicarse de manera profesional a la ilustración freelance.

Entre sus obras más destacadas se encuentran:

Wabi Sabi (2018): Una obra inspirada tras una beca en Japón, donde refleja la filosofía japonesa del mismo nombre.

El meteorito (2020): En esta pieza explora temas como la maternidad.

Totoro y yo (2022): Es un homenaje al cine de Hayao Miyazaki y al estudio Ghibli.

También diseñó juegos de mesa y estampados para ropa infantil de la marca Cachalote Kids.

Además, participó en múltiples proyectos urbanos, por ejemplo, el mural ganador del concurso “Compartiendo Muros” del Ayuntamiento de Madrid en 2023, titulado Contra el olvido, en la fachada de la Biblioteca Pública del Pozo del Tío Raimundo (Vallecas).

Con la obra quiso rendir homenaje a las Sinsombrero, un grupo de mujeres españolas, poetas, novelistas, filósofas, pintoras y artistas de los años veinte del siglo pasado que son ampliamente reconocidas por ocupar el espacio público de forma libre. Fueron las encargadas de romper las convenciones sociales que indicaban que las mujeres pertenecían al ámbito de lo doméstico.

Este año, Amaia Arrazola realizó un mural para el nuevo espectáculo Alegría, del Cirque du Soleil.

¿De qué falleció Amaia Arrazola?

Amaia Arrazola, conocida por ser la autora del libro Totoro y yo falleció a los 41 años. Según se ha revelado, su muerte fue causada por una enfermedad de evolución rápida que le fue diagnosticada hace unos meses. Sin embargo, no se ha brindado mayor información al respecto.

La abrupta partida de la ilustradora vasca ha conmocionado al mundo cultural iberoamericano.