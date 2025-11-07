¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 7 al 9 de noviembre?

Las actividades culturales de este fin de semana en CDMX están encabezadas por un concierto de Juan Gabriel.

Entra noviembre con ráfagas friolentas que ya empiezan a sentirse y obligan a sacar de los armarios abrigos y bufandas. Presentamos aquí una lista de eventos culturales y artísticos para disfrutar con la familia y amigos en diferentes foros y sedes de la Ciudad de México en este colofón semanal.

1. Proyección del concierto de Juan Gabriel

Este sábado vuelve, al menos a través de la pantalla, uno de los grandes ídolos de México, Juan Gabriel. En el Zócalo se proyectará el primer concierto histórico que ofreció en el Palacio de Bellas Artes. Prepárate para cantar a todo pulmón sus grandes éxitos.

Evento: Concierto de Juan Gabriel

Cuándo: sábado 8 de noviembre

Dónde: Zócalo de la CDMX

Horario: 20:00 horas

1. Proyección del concierto de Juan Gabriel ı Foto: Cortesía del organizador

2. Raros en la 43 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Presentación del libro Raro (Océano, 2025) de la ilustradora mexicana Valeria Gallo. Cuaderno-álbum silente que, de manera sencilla y entrañable, celebra las diferencias frente a los ojos de los lectores más pequeños, que encontrarán en cada personaje un mundo propio, una historia detrás aún no contada, un alma individual, distinta de cualquier otra.

Poco a poco, las páginas se van poblando de personajes un poco extraños. De cada lado de la página diferentes personas se acercan para observarse y darse cuenta de que los del otro lado (de la página) son muy raros. Al principio hay cierto recelo, temor y rechazo, pero pronto se dan cuenta de que en el fondo todos son iguales, y en un estallido de risas se hermanan para seguir su camino. Una invitación sutil y profunda a abrazar la otredad.

Participación: de la autora acompañada de Marco e Ibi

Dónde: Foro 2 de la 43 FILIJ. Primera Sección del Bosque de Chapultepec . CDMX

Cuándo: sábado, 8 de noviembre, 2025

Horario: 12:00 horas

Costo: Entrada libre

2. Raros en la 43 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) ı Foto: Cortesía del organizador

3. El arte y la memoria en diálogo: El Ateneo Español

Editorial El Ateneo Español de México invita al público a encuentros dedicados a la reflexión artística y cultural, donde la historia, la pintura y el cine se entrelazan para dar voz a las expresiones que han marcado la identidad mexicana.

Ciclo de actividades, en que el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas se proyectará el filme Dorita y Los puños llenos de semillas, dirigido por Carlos Romera Figueroa. Al finalizar, se abrirá un conversatorio con el director y con José Héctor Alonso, propiciando un espacio de diálogo entre el cine y la memoria colectiva.

Costo: Entrada libre.

Dónde: Ateneo Español de México. Hamburgo 6. Colonia Juárez. CDMX.

3. El arte y la memoria en diálogo: El Ateneo Español ı Foto: Cortesía del organizador

4. Giselle. Ballet

Con su fuerza emocional y virtuosismo técnico, Giselle vuelve al Palacio de Bellas Artes con una versión de la bailarina y maestra Svetlana Ballester, quien retoma la coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot, y el libreto de Théophile Gautier y Vernoy de Saint-Georges, para realizar una lectura contemporánea que se centra en la fuerza emocional del movimiento.

Bajo la dirección musical de Yhovani Duarte Pérez, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes imprime un pulso dramático que dialoga con la danza y resalta los matices psicológicos de los personajes. Duarte –con más de dos décadas de trabajo junto al Ballet Nacional de Cuba– aporta una lectura que subraya la unión entre música, emoción y movimiento.

Las funciones se llevan a cabo hasta el 23 de noviembre de 2025, en la Sala Principal del máximo recinto cultural de nuestro país.

Boletos:



Descuentos: 50% Adultos mayores, maestros y estudiantes.

4. Giselle. Ballet ı Foto: Cortesía del organizador

5. Música UNAM

AMA | Ecos de pasiones mitológicas

En este programa los mitos clásicos cobran vida en la música barroca con la Academia de Música Antigua, donde se escucharán obras de Händel, Lully, Charpentier, Caldara y Monteverdi.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: viernes 7 de noviembre

Hora: 7:00 pm

Dónde: Anfiteatro Simón Bolívar

Cuándo: sábado 8 de noviembre

Hora: 12:00 meridiano

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

El ensamble Ónix presenta un recital con tres obras que exploran el terror y el misterio: Mexican Nightmares de Jimena Contreras, Poe de Graham Reynolds y Kukulkan de David Dzubay.

Dónde: Sala Carlos Chávez

Cuándo: sábado 8 de noviembre

Hora: 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Tercera temporada 2025

La OFUNAM ofrecerá un programa bajo la batuta de Catherine Larsen-Maguire, que incluye Metal de tréboles de Javier Álvarez, compuesta en 2016 por encargo de Tambuco ensamble que en esta ocasión estará a cargo de la interpretación. También se escuchará la Sinfonía núm. 10 de Shostakóvich.

Charla previa:



Concierto:



La FaM en la Chávez

Fruto de la colaboración permanente entre Música UNAM y la Facultad de Música, Valentina Cedillo tiene programado un recital de piano con obras significativas del repertorio pianístico europeo y mexicano.

Dónde: Sala Carlos Chávez

Cuándo: domingo 9 de noviembre

Hora: 6:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Tercera temporada 2025

El próximo concierto de la OJUEM, bajo la batuta de José Areán, se celebra en conmemoración de Eduardo Mata con la ejecución de su Sinfonía núm. 2 Romántica. Al programa se suman la Polonesa de Eugene Onegin de Chaikovski y el Concierto para violonchelo núm. 1 de Shostakóvich con la participación de la francesa Marie Ythier como solista.

Dónde: Sala Nezahualcóyotl

Cuándo: domingo 9 de noviembre

Hora: 6:00 pm

5. Música UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

6. Pilar Calvo. Travesías de trazo y color. Exposición

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) la exposición Pilar Calvo. Travesías de trazo y color, donde las y los asistentes pueden conocer la técnica única y personal de la artista, quien durante las décadas de 1930 y 1940 realizó numerosos autorretratos que evidencian su carácter introspectivo.

Con una educación artística tradicional que abarcaba pintura de porcelana, clases de dibujo y pintura con tutores privados, Pilar Calvo fue consolidando su estilo, principalmente bajo la guía del maestro Germán Gedovius (1867-1937), con quien se especializó en la pintura al óleo. Como era habitual entre los artistas de su generación, viajó a Europa para complementar su formación.

Destaca en la exposición la serie de autorretratos que reflejan un temperamento individual y maduro. En su obra Autorretrato al exterior (ca. 1944) se la puede observar con un rostro serio y una mirada dirigida al espectador, vestida con una bata blanca y sosteniendo sus herramientas de trabajo. En esta pieza se muestra como una artista desafiante y autónoma, ejerciendo una profesión poco abordada por las mujeres de la época. En su corta pero productiva carrera artística, Pilar Calvo fue reconocida por la crítica de arte, recibió numerosos encargos privados —especialmente retratos— y expuso su obra en Nueva York (1941) y en el Palacio de Bellas Artes (1944).

La exposición también incluye obras que parten del género conocido como naturaleza muerta o bodegón. La pintura de flores fue un motivo recurrente entre varios artistas de la primera mitad del siglo XX. En las pinturas florales de Pilar Calvo destaca su paleta vibrante y su virtuosismo técnico. La combinación, presente en la mayoría de sus obras, de flores abiertas, capullos y pétalos caídos se inserta en la tradición iconográfica que los utiliza como metáforas del paso del tiempo y del contraste entre la vida y la muerte.

Exposición Abierta: La muestra estará abierta al público hasta el domingo 9 de noviembre, 2025 .

Dónde: Museo Nacional de San Carlos. Avenida México-Tenochtitlan núm. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horario de visita: de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

6. Pilar Calvo. Travesías de trazo y color. Exposición ı Foto: Cortesía del organizador

7. Contrastes. OSN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y bajo la dirección huésped de Nuno Coelho, presentan el programa Contrastes, con obras de Berlioz, Jolivet y Honegger. El programa reúne tres composiciones que, desde distintos lenguajes y épocas, dialogan sobre la fuerza expresiva de la música y su capacidad de conmover y transformar.

Como primera obra, explosiva, colorida y llena de vitalidad, la obertura El carnaval romano revela a Héctor Berlioz como uno de los grandes “artilleros musicales” del siglo XIX. Berlioz desafió las convenciones orquestales de su tiempo con una imaginación desbordante. Considerado por algunos contemporáneos como un “peligro para la orquesta tradicional”, encontró en la instrumentación nuevas sonoridades, brillos y contrastes.

El programa continúa con el Concierto para flauta de André Jolivet, una obra que fusiona introspección mística con energía rítmica y técnica del instrumento solista. Discípulo de Edgar Varèse y cofundador del grupo La Joven Francia, Jolivet defendía una música viva, sincera y espiritual, alejada del intelectualismo y del mecanicismo moderno.

El concierto culmina con la monumental Tercera Sinfonía Litúrgica de Arthur Honegger, escrita entre 1945 y 1946 como reflexión sobre la devastación moral y espiritual de la Segunda Guerra Mundial. Inspirada en los textos de la misa de réquiem, la obra no es una plegaria religiosa, sino un testimonio humanista: una meditación sobre la miseria, la esperanza y el anhelo de paz del ser humano moderno.

Boletos: con precios de 120 a 250 pesos se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes .

Descuentos: para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

7. Contrastes. OSN ı Foto: Cortesía del organizador

8. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Del 7 al 17 de noviembre el Fondo de Cultura Económica (FCE) llevará a cabo la edición 43 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), un espacio de convergencia de sellos editoriales enfocados en la producción de literatura para este segmento de la población. Este año la FILIJ tendrá lugar en la avenida Heroico Colegio Militar, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en el espacio conocido como “La Milla”.

Participación: Presencia de los 32 estados de la República , y contará con la participación de las autoras y autores extranjeros Evelio Cabrejo, Kevin Brooks, Léa Mazé, y Franck Meynet (Hippolyte) .

Autores Destacados: Valeria Gallo, Jaime Alfonso Sandoval, Juliana Montelongo, Andrés Acosta, Michelle Rangel, Jonathan Minila, Laura Santullo, Joshua Hernández, Marisol Arnot, Diego Martínez Cara, Karen Karake, Joshua Hernández y Thiasol Sánchez .

Actividades FILIJ en Todas Partes: Tendrá representación en Perú, Argentina, Colombia y Guatemala , con charlas, talleres de ilustración y la presencia de autoras y autores como Juan Gedovius, Isabel Menéndez y Adolfo Córdova .

Adicionales: Aparte del espacio dedicado a las editoriales, la FILIJ 43 contará con talleres creativos, charlas, espectáculos de títeres, exposiciones, presentaciones editoriales, cuentacuentos y muchas otras actividades académicas, artísticas y culturales, para un total de mil 675 actividades programadas , que se desarrollarán en los foros Infancias y juventudes palestinas, Amparo Dávila, Pascuala Corona, Carmen Lira y Julieta Fierro .

Editoriales: Punto de encuentro de 77 casas editoriales como Edelvives, Penguin Random House, Océano, Trillas, Planeta, SM, Porrúa, Nostra Ediciones, Algarabía, Panini, Colofón, Pura Pinche Fortaleza Cómics, Akal, Nitro Press, Sexto Piso, y el FCE , entre otras.

Ejes Temáticos: Destacan Pluriculturalidad (pueblos originarios y afroamericanos); Divulgación de las Ciencias; Vida Sana (énfasis en alimentación y combate a las adicciones); El Agua, sus usos y cuidados y, por supuesto, el Fomento. La Lectura entre niñas, niños y jóvenes, así como en comunidad.

La FILIJ es, además de una gran fiesta del libro infantil y juvenil, un espacio plural de convivencia y convergencia que permite generar comunidad y abona al fortalecimiento del tejido social, teniendo como ejes fundamentales al libro y la lectura.

8. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) ı Foto: Cortesía del organizador

9. Pequeño Pez celebra 10 años

Concierto musical dirigido a las infancias. Ensamble instrumental argentino en despliegue de letras de canciones cargadas de valores lúdicos y educativos, que transmiten mensajes sobre la amistad, el amor, la empatía y el cuidado del planeta.

Gracias a esta labor artística y social, la agrupación ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La banda, reconocida por fusionar la música con el juego y la narración de historias, ha conquistado a familias de todo el mundo con su propuesta innovadora y de alta calidad musical. Con piezas que educan, divierten y transmiten valores esenciales, Pequeño Pez se ha convertido en un referente para la primera infancia.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris . Donceles 36, col. Centro Histórico (cerca del Metro Allende).

Cuándo: domingo, 9 de noviembre, 2025

Horario: 17:00 horas

Boletos: de 250 a 650 pesos

9. Pequeño Pez celebra 10 años ı Foto: Cortesía del organizador

10. Magno Concierto 2do Congreso Internacional del Mariachi

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar, Mariachi Juvenil Tecalitlán, Mariachi de la Universidad Veracruzana y Orquesta Sinfónica Mexicana participan en la producción del Congreso Mundial del Mariachi en una apuesta por el valor, el orgullo, la tradición de la música y el color que brindan identidad a México en todo el mundo con la emisión de la fiesta nacional más mexicana; la segunda edición del Congreso Mundial que en su versión 2025 llega corregida y aumentada para deleite del público que vibra y goza con el sabor y el folklore de la música bravía.

De esta forma, después de poner en la mente, el corazón y los oídos del espectro mundial el Alma del Mariachi, la directiva del CMM a cargo de José de Jesús Rodríguez Cárdenas (presidente) y el Maestro Fernando de Santiago (director), dejará correr un movimiento perpetuo de fiesta y tradición hasta el 9 de noviembre con la segunda edición del evento que ya se menciona como la fiesta más colorida de la música tradicional.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris . Donceles 36, col. Centro Histórico (cerca del Metro Allende).

Cuándo: sábado, 8 de noviembre, 2025

Horario: 17:00 horas

10. Magno Concierto 2do Congreso Internacional del Mariachi ı Foto: Cortesía del organizador

11. XX Bienal Rufino Tamayo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo, en colaboración con la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas, presentan la exposición de la XX Bienal Rufino Tamayo, una muestra que celebra la innovación y la experimentación pictórica contemporánea en México.

Las cuarenta obras seleccionadas por el jurado de la XX Bienal Rufino Tamayo revelan a la pintura como un campo para abordar memorias personales y colectivas, paisajes transformados, tensiones históricas, problemáticas sociales y ecológicas, así como exploraciones formales que oscilan entre lo figurativo y lo abstracto.

Inauguración: En el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas, realizada en agosto pasado en la ciudad de Oaxaca , se dieron a conocer los nombres de los ganadores de los premios de adquisición y de quienes obtuvieron menciones honoríficas .

Exhibición en CDMX: Ahora, el conjunto de obras llega al Museo Tamayo , en la Ciudad de México .

Fecha Límite: Podrá visitarse hasta el 7 de diciembre del año en curso.

Artistas Seleccionados (ejemplo de la extensión del origen): Adrián Guerrero, Álvaro Verduzco, Andrea Romero Guerrero, Aníbal Torija, Circe Irasema, Cristo Contel, Eduardo Mejorada, Daniel Martínez, Franklin Collao , entre otros. (Provenientes de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, así como de Bélgica, Chile y España ).

Ganadores: Othiana Roffiel Sánchez, Jorge González Velázquez y Javier Peláez Gómez .

Menciones honoríficas: Daniela Ramírez González, Francisco Muñoz Pérez, Urmeer, Laura Meza Orozco, Octavio Moctezuma .

Dónde: Museo Tamayo, ubicado en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Horario de visita: de martes a domingo , de 10 a 18 horas .

Costo del boleto: 95 pesos .

Entrada libre: para menores de 12 años, estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente, y para todo el público los domingos.

11. XX Bienal Rufino Tamayo ı Foto: Cortesía del organizador

12. Fin de semana Cultural en El Colegio Nacional

El Colegio Nacional invita a su programa de actividades culturales del fin de semana:

Dónde: El Colegio Nacional. Donceles 104. Centro Histórico. CDMX

Costo: Entrada libre a todos los eventos

Sábado 8 de noviembre, 2025 | Conferencia: Literatura mexicana y migraciones

Hora: 11 horas

Imparte: Christopher Domínguez Michael

Tema: La migración a los Estados Unidos de miles y miles de mexicanos fue el tema principal de la literatura en ese ramo, tanto desde la óptica de los llamados chicanos ya establecidos allá, como la narración de la travesía desde acá, y las vivencias de esa doble pertenencia. En el siglo XXI se recuperan otras migraciones, a Europa, por ejemplo, o aquellas que recibimos por razones políticas, ambas presentes en nuestra literatura contemporánea.

Sábado 8 de noviembre, 2025 | Arte y migraciones

Hora: 12 horas

Coordina: Felipe Leal

Actividad: Proyección de documental Mariposas negras (Director: David Baute , España-Panamá, 2024, duración: 83 min.).

Nota: Ganador del Premio Goya .

Presenta: Inti Cordera

Tema: El cambio climático impacta en las vidas de Tanit, Valeria y Shaila, tres mujeres de puntos muy distintos del planeta, pero con algo en común: las tres lo pierden todo por el efecto del calentamiento global y se ven forzadas a migrar para sobrevivir.

Domingo 9 de noviembre, 2025 | El cuento de un dragón migrante (Actividades infantiles)

Coordina: Juan Villoro

11 horas | Narración: El fuego tiene vitaminas , de Juan Villoro .



12 horas | Taller de dibujo: Dragones de colores .



12. Fin de semana Cultural en El Colegio Nacional ı Foto: Cortesía del organizador

