K-Pop Demon Hunters: Precio y dónde comprar las muñecas oficiales

La película de Netflix K‑Pop Demon Hunters se ha convertido en un fenómeno global que trasciende edades. En redes sociales y este Halloween no faltaron los disfraces y referencias a esta girl-band demoniaca que lucha por salvar el mundo mientras conquista los escenarios.

Desde niños, niñas y adolescentes hasta adultos, se sienten identificados con las aventuras de Rumi, Zoey y Mira. Por ello, tras el anuncio del lanzamiento de las muñecas oficiales, la atención de millones de espectadores se ha fijado en las figuras vendidas por Mattel; aquí te contamos cuál es el precio y dónde podrás comprarlas.

K-Pop Demon Hunters: Estas son las muñecas oficiales y su precio

La línea oficial de muñecas basada en el filme K‑Pop Demon Hunters fue anunciada por Mattel en colaboración con Netflix.

El set inicial será un paquete de tres muñecas del grupo protagonista HUNTR/X —las integrantes Rumi, Mira y Zoey— con vestuario de su presentación final en la cinta. El precio anunciado ronda los $175 USD, es decir, $3 mil 250 MXN, para este set de tres muñecas.

Cada muñeca oficial de K‑Pop Demon Hunters viene con sus armas-escenario de demonio, diseño screen-accurate (o lo más cercano al aspecto que tienen en la película) y 11 puntos de articulación para mayor movimiento.

Es importante destacar que, aunque ya se han puesto a la venta por Internet y plataformas como Amazon o Mercado Libre algunos artículos preliminares, entre ellos plushes y figuras, se trata de mercancía no oficial. Por ello, no es posible garantizar que tus compras sean seguras, evita fraudes.

¿Dónde y cómo comprar las muñecas oficiales de K-Pop Demon Hunters?

La compra de las muñecas oficiales de K‑Pop Demon Hunters se realizará principalmente a través de Mattel Creations. La preventa abre a partir del 12 de noviembre de 2025, según la información comunicada por la empresa. Además, cada persona sólo podrá adquirir un máximo de tres piezas.

Conoce los pasos para adquirirlas:

Visita la plataforma de Mattel Creations o el enlace oficial de la línea “What It Sounds Like” de HUNTR/X. Regístrate o crea una cuenta para acceder a la preventa (toma en cuenta que las unidades podrían agotarse rápido por la demanda). Verifica el envío internacional, ya que para México podrían aplicar costos adicionales de aduana o envío. Alternativamente, algunas tiendas especializadas ya ofrecen figuras o “premuestras” no oficiales que no necesariamente están licenciadas. Espera a que se envíen tus muñecas en la fecha prevista. El envío está estimado para principios de 2026, por lo que habrá que tener paciencia.

En México, se recomienda revisar distribuidores oficiales de Mattel o grandes tiendas de juguetes/importación que tengan convenio con la línea, y evitar comprar “réplicas” que no cuenten con el sello oficial de licencia.