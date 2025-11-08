Lucía Méndez: Buscamos romper esquemas con Cómplices

Lucía Méndez, la eterna diva de la televisión mexicana, vuelve a escena con fuerza renovada. Después de protagonizar clásicos como Colorina, El extraño retorno de Diana Salazar y Mujeres asesinas, ahora se reinventa como productora ejecutiva y protagonista de Cómplices, una serie original de ViX que comparte con Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa. La historia, dijo Méndez, “nació de una amistad real y de una locura compartida”.

“La idea surgió una noche con Dulce y Laura León, mientras reíamos y hablábamos de todo”, contó la actriz. “Un amigo grabó el momento, lo subió a redes y tuvo 40 millones de vistas. Entonces dije: ‘esto es una prueba de mercado’. De ahí nacieron los personajes: cuatro mujeres maduras, inmaduras, insolentes, irreverentes, atrevidas…”. Con el apoyo de su hijo, Pedro Antonio Torres, y la productora Inna Payán, transformó esa chispa en un proyecto televisivo: “Fue muy importante no cambiar la esencia, porque es algo que viví”.

El Dato: Cómplices es una serie mexicana que cuenta con 13 capítulos, y está disponible a través de la plataforma de streaming ViX desde ayer, 7 de noviembre.

Para Lucía, Cómplices también significa un punto de quiebre en su carrera: “He hecho de todo, desde melodramas intensos hasta personajes excéntricos. Pero esta vez quería romper esquemas, mostrar a las mujeres de mi generación como somos: divertidas, imperfectas, llenas de energía y sin miedo a nada”. Y agregó con su sello personal: “Ya no estamos para pedir permiso; estamos para disfrutar y reírnos de la vida”.

Maribel Guardia rememoró el llamado como un acto de amistad que cruzó el tiempo: “Lucía me habló hace ocho años para contarme la idea. Me dijo: ‘Te tengo en mente’. Pasó el tiempo, y cuando me volvió a llamar, le dije que sí sin pensarlo”. Entre risas, recordó cómo cambió el nombre del proyecto: “Antes se llamaba Amigas, pero Cómplices nos describe mejor, porque eso somos en la vida y en la pantalla”.

Lucía Méndez: Buscamos romper esquemas con Cómplices ı Foto: Especial

El Dato: La serie sigue la historia de cuatro mujeres que resultan sospechosas de la muerte de un famoso productor de televisión.

Laura Flores, por su parte, celebró la confianza y la energía del equipo: “Hoy muchos actores hacemos casting, incluso con carrera. Pero Lucía me llamó directamente para ofrecerme el papel, y eso no se olvida”. La actriz asegura que la unión fue inmediata: “Somos cuatro pilares que sostienen la historia. Si una falla, se quiebra la mesa. Ésa es la magia de trabajar con mujeres que se respetan y se admiran”.

El tono de la serie, más cercano al realismo que al melodrama clásico, también supuso un reto. “Los directores nos quitaron todo lo telenovelero y nos hicieron actuar desde la verdad. Fue difícil contener la emoción, pero me encantó descubrir esa nueva forma de interpretar”, confesó Lucía Méndez. Y Maribel Guardia coincidió con su colega: “Venimos de un mundo donde todo está marcado, y aquí nos dieron libertad. Esa libertad también implica responsabilidad, porque tienes que ser más creativa”.

Como productora, Lucía estuvo pendiente de cada detalle: “Me interesa que todo luzca: la luz, la cámara, el vestuario, la energía de cada actriz. Si una no brilla, el resultado no está completo”.

Maribel confirmó su liderazgo con una sonrisa y reconoció la calidez de su compañera: “Lucía es una diva, pero también una jefa generosa. Se preocupa porque todas estemos lindas, cómodas y seguras. Es una coach, una guía y una cómplice”.

Sobre el futuro, las tres coinciden en que esto apenas comienza. “Esperamos que a la gente le guste y venga una segunda temporada”, reveló Méndez. “La respuesta sé que será maravillosa, y eso me confirma que cuando haces algo desde el corazón, funciona”, añadió.

Mientras tanto, Laura Flores dijo: “Queremos que el público vea que la amistad y la complicidad no tienen edad”. Y Maribel Guardia concluyó expresando: “Esta serie es un abrazo entre mujeres que se acompañan, se ríen de sí mismas y siguen soñando”.