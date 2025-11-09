El Grinch y Cindy Lou se reencuentran; así lucen Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años de la cinta

El Grinch y Cindy Lou Who se reencuentran

Jim Carrey y Taylor Momsen sorprendieron al público al reencontrarse después de muchos años y las imágenes se volvieron virales rápidamente. La reunión tuvo lugar durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, donde ambos desfilaron juntos por la alfombra roja, causando gran emoción entre sus seguidores.

Los protagonistas de El Grinch volvieron a compartir un momento frente a las cámaras más de dos décadas después del estreno de la icónica película.

Jim Carrey, quien dio vida al gruñón pero entrañable personaje verde, y Taylor Momsen, quien es recordada por interpretar a la tierna Cindy Lou, posaron sonrientes en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025.

Los actores recordaron la época que los unió durante la filmación y el famoso confesó que este encuentro fue el primero desde el rodaje de la cinta, lo que lo hizo significativo tanto para ellos como para los fanáticos.

Por su parte, Taylor Momsen, ahora reconocida como cantante y líder de la banda The Pretty Reckless, habló con cariño sobre su experiencia junto a Jim Carrey en el set.

“Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim”, comentó la artista al rememorar los días de grabación de El Grinch.

El emotivo reencuentro de estas dos memorables figuras de la pantalla grande conmovió a los fanáticos, quienes celebraron ver juntos nuevamente a los protagonistas de una de las películas más queridas de todos los tiempos.

Video of Jim Carrey with Taylor Momsen on the Rock N Roll Hall of Fame pic.twitter.com/0ZNH2Qf37X — Alyssa~Jim Carrey fan account (@jimcarrey_fanss) November 9, 2025

El Grinch, un clásico navideño

La cinta El Grinch se estrenó el 17 de noviembre del año 2000 y fue dirigida por Ron Howard. El exitoso filme está basado en el clásico libro infantil del Dr. Seuss, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (1957).

La película se convirtió en un éxito mundial y es una prueba del talento y versatilidad de Jim Carrey. Además, se volvió una cinta clásica de la cultura navideña moderna.

Otros integrantes del reparto principal son:

Jeffrey Tambor , como el Alcalde Augustus MayWho.

Christine Baranski , da vida a Martha May Whovier.

Bill Irwin , es Lou Lou Who (padre de Cindy Lou)

Molly Shannon , como Betty Lou Who (madre de Cindy Lou).

Clint Howard , interpreta a Whobris, ayudante del alcalde.

Josh Ryan Evans , como El Grinch joven.

Anthony Hopkins, quien es el Narrador (voz en inglés).

