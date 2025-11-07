AC/DC abre segunda fecha en México: Fecha, preventa, venta de boletos, invitados especiales

La aclamada banda AC/DC dio a sus fans una emocionante noticia esta mañana: se presentarán dos noches en México durante 2026 como parte del Power UP Tour. Así que, si no alcanzaste boleto para la primera fecha, aún tiene posibilidades de asistir al concierto.

Prepárate para corear éxitos como “Thunderstruck”, “Back In Black” y “War Machine” en uno de los conciertos que han sido esperados durante 16 años.

AC/DC abre segunda fecha en México: Fecha, preventa y venta de boletos

A través de redes sociales se anunció oficialmente que AC/DC sumará una segunda fecha en México, programada para el 11 de abril, apenas cuatro días después de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con la información difundida, la venta de boletos para esta nueva fecha ya está disponible a través de Ticketmaster. Te recomendamos darte prisa e ingresar al sitio web oficial de la boletera para adquirir tus entradas, pues no habrá otra oportunidad.

“¡PREPÁRATE PARA ROCKEAR DE NUEVO! ¡AC/DC agrega un SEGUNDO SHOW al POWER UP TOUR 2026 el 11 de abril en el Estadio GNP Seguros con The Pretty Reckless como invitados especiales!”, escribió Ocesa en redes sociales.

Invitados especiales de AC/DC para los conciertos en México

The Pretty Reckless serán los invitados especiales de ambas fechas,7 y 11 de abril, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Se trata de una banda estadounidense de hard rock y post-grunge formada en 2009 en Nueva York. Está liderada por Taylor Momsen, exactriz de Gossip Girl, acompañada por Ben Phillips, Mark Damon y Jamie Perkins.

Su sonido combina influencias de Led Zeppelin, Soundgarden y Hole. Han lanzado álbumes exitosos como Light Me Up y Death by Rock and Roll, lo que las ha convertido en una de las bandas con vocalista femenina más destacadas del rock moderno.

Posible setlist de los conciertos de AC/DC en México

La mayoría de las canciones de AC/DC son un éxito, sin embargo, por cuestiones de logística sólo podrán interpretar algunos de sus temas más aclamados.

Te compartimos una lista de las posibles canciones con las que la banda australiana pondrá a rockear a las y los mexicanos que asistan a esta experiencia única en la Ciudad de México.