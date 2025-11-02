Los mejores disfraces de Halloween 2025: Shakira, Romeo Santos, Paris Hilton y más famosos | FOTOS

Halloween es una de las fechas más esperadas por quienes aman los disfraces, y varias personalidades del mundo del espectáculo se han unido a la tradición caracterizándose de algún personaje, actriz o actor icónico.

Este 2025 famosos como Shakira, Romeo Santos, Paris Hilton, Lele Pons, Guaynaa, Demi Lovato, entre otros, han impactado a millones de usuarios de redes sociales. Te compartimos algunos de los mejores disfraces de Halloween de este año.

Los mejores disfraces de Halloween 2025

Romeo Santos se disfraza de Ace Ventura

El famoso cantante de bachata recorrió las calles de Nueva York caracterizado como Ace Ventura, uno de los personajes icónicos del actor estadounidense Jim Carrey. Esta figura es la protagonista de la película Ace Ventura, detective de mascotas, que fue lanzada en 1994.

Romeo Santos usó una camisa de manga corta floreada, gafas, un pantalón a rayas y un pequeño mono de peluche colgaba de su brazo. El maquillaje fue sumamente realista, pues lucía casi idéntico al actor.

Los amigos del cantante se unieron a la caracterización vestidos de animales: una cebra, una guacamaya, un gorila, un rinoceronte y hasta un pequeño león.

Además, aprovechó el momento para promocionar el estreno de su nuevo álbum, que saldrá el 28 de noviembre.

Paris Hilton demuestra cuánto ama Halloween con varios disfraces

En su sesión fotográfica de Halloween de octubre de 2025, Paris Hilton deslumbró con un atuendo de latex en su reinterpretación de Gatúbela.

También compartió una sesión de fotos con su familia donde se caracterizaron de varios personajes de Peter Pan: Paris fue Campanita, su esposo el Capitán Garfio y sus hijos eran los niños perdidos en Nunca Jamás.

Otro disfraz de la famosa junto a su familia fue la caracterización de personajes de Toy Story. La empresaria encarnó a Bo Peep, su hija se vistió de Jessie, mientras que su esposo asumió el papel de Woody y su pequeño se transformó en Buzz Lightyear.

Además, publicó un breve clip de un homenaje a Madonna, inspirado en el look del video “Material Girl” de la cantante. La empresaria lució una cabellera rizada y corta, mientras bailaba envuelta en una tela de seda.

Shakira festeja Halloween desde Bogotá

La cantante colombiana se encuentra de gira en su país, y aprovechó para celebrar junto a sus hijos Sasha y Milan. Muchos usuarios comentaron que la artista pasó desapercibida en las calles de Bogotá, por lo que se arrepienten de no haberla reconocido y pedirle una foto.

Shakira usó un vestido rosa, una peluca alta en el mismo color y un antifaz color plata. El disfraz evocó a muchos al siglo XVIII.

Lele Pons y Guaynaa celebran Halloween 2025 en familia

La creadora de contenido y el cantante compartieron emotivas fotos junto a su bebé, quien tiene poco más de tres meses de haber nacido. Lele y Guaynaa se disfrazaron este 2025 como Wendy y Peter Pan, respectivamente; su bebé fue Campanita.

Demi Lovato enciende las redes este Halloween

La cantante sorprendió a sus fans al aparecer disfrazada de Hiedra Venenosa (en inglés Poison Ivy), la enemiga de Batman. Demi usó una peluca roja y un traje verde con mallas que resaltó su figura.