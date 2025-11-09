Jeremy Renner es acusado de acoso y amenazas contra la directora Yi Zhou, él responde

El actor Jeremy Renner, famoso por su papel como Ojo del Halcón en Los Vengadores de Marvel, fue acusado por la cineasta Yi Zhou de haberla acosado y amenazado, por lo que se encuentra envuelto en una enorme polémica.

¿Qué le hizo Jeremy Renner a Yi Zhou?

La directora expuso una serie de correos y conversaciones que mantuvo con Jeremy Renner en el pasado, donde evidencio las supuestas conductas inapropiadas del actor. Entre ellas, destaca una ocasión en el mes de junio donde él le envió varias fotos íntimas sin consentimiento.

Filmmaker Yi Zhou says Jeremy Renner sent her “unwanted/unsolicited” sexual images of himself via social media and threatened to call ICE on her.



Renner denies the claims. pic.twitter.com/kdqyPJpkEM — Pop Crave (@PopCrave) November 8, 2025

El asunto se tornó más delicado después de que Zhou reveló que después de confrontar al artista por su comportamiento inadecuado, él supuestamente habría tratado de intimidar a la mujer y amenazarla con llamar a inmigración para deportarla.

Fue a través de su cuenta que la mujer compartió diferentes capturas de pantalla en las que muestra su interacción con el actor, incluyendo momento en los que él habría mandado material íntimo, además de una donde muestra la amenaza del famoso con llamar a ICE.

“La negación es una mala conducta dados todos los documentos y comunicaciones producidas. Las capturas de pantalla son reales no IA, todos los metadatos se conservan", aseguró ella.

Jeremy Renner da su versión

La respuesta del equipo legal del actor no se hizo esperar, ya que la revista People compartió el comunicado oficial donde señalaban las acusaciones como “falsas, escandalosas y altamente difamatorias".

También señalaron a la mujer de estar resentida por haber sido rechazada anteriormente por el artista en un sentido romántico, además de supuestamente haberse negado a darle difusión a sus proyectos.

En ese sentido, mencionan que la mujer comenzó la comunicación entre ambos de manera insistente y que él en su mayoría la ignoró, aunque sí tuvieron un breve encuentro en julio, consensuado por ambas partes.

Por otro lado, la amenaza de Jeremy Renner a Yi Zhou quedó confirmada, aunque según la versión del actor, fue como respuesta a un acoso constante y una obsesión de la directora por el actor.