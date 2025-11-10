Esta es la enfermedad de Lolita Cortés por la que salió de La Granja VIP: ‘Me he estado tratando’ | VIDEO

La enfermedad de Lolita Cortés por la que salió de La Granja VIP

Lola Cortés abandonó La Granja VIP este domingo 9 de noviembre, después de dar a conocer que su salud mental se encontraba al borde del colapso, lo que incluso ponía en riesgo al resto de sus compañeros en el programa.

“No quiero hacerles otra semana miserable a mis compañeros”, declaró Lola Cortés, quien también mencionó que era necesario para ella abandonar la competencia, pues necesitaba atenderse con sus especialistas.

¿Cuál es la enfermedad de Lola Cortés?

Fue al pedir su salida que la famosa explicó cuál es la enfermedad que afecta su vida: “Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, lo que me lleva a otras partes. Yo pensé que lo iba a lograr, le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que pedí”, dijo.

Según su hija, el padecimiento de Lola los ha acompañado durante toda su vida. En ese sentido, asegura que ella y su hermano saben bien cómo tranquilizarla cuando sufre brotes de ansiedad que producen alteración de la realidad.

Dariana, la hija de Lola, compartió que cuando ocurre esta desconexión con lo que es real y lo que no, la famosa incluso duda de la existencia de sus hijos. Por ello, que permaneciera más tiempo en el programa pudo ser bastante problemático.

Lola Cortés habla de su salida de La Granja VIP

Antes de abordar el transporte que la llevaría a su casa, la actriz tuvo una entrevista con Kristal Silva, donde tuvo oportunidad de hablar sobre su salida del programa después de cuatro semanas en aislamiento.

“Les pido una disculpa inmensa, yo me he estado tratando y todo... jamás imagine que esto fuera a ser así de difícil para una persona que tiene esto... No está mal, no estoy mal... simplemente soy diferente. Pero estoy bien y quiero agradecerles a todos de verdad, gracias. Si no llegué a la final puedo hacer otra cosa... puedo actuar... puedo cantar”, expresó

Lola Cortés no pudo evitar romper en llanto al recordar a sus animales favoritos de La Granja VIP: “Mis gallinas, la vaca... ya va a tener a su becerro”, sollozó.