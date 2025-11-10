Jolette reacciona a la salida de Lolita Cortés de La Granja VIP: ‘Celebro que haya podido salir’ | VIDEO

Jolette reacciona a la salida de Lola Cortés de La Granja VIP

Lola Cortés dio mucho de qué hablar este domingo cuando salió de La Granja VIP. La artista mexicana confesó que su salud mental se vio afectada seriamente por el juego, lo que la llevó a pedir abandonar el programa.

Las redes sociales explotaron por la salida de Lolita Cortés, ya que muchos se sorprendieron por la decisión de la famosa y recordaron sus tiempos como jueza de La Academia, donde estallaba contra quienes lloraban o querían salir del programa.

De este modo, señalaron que su comportamiento sería reprobado por ella misma en el pasado, a pesar de que otros indicaron que cuando es jueza, interpreta a un personaje muy diferente que no forma parte de su realidad.

“Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, lo que me lleva a otras partes. Yo pensé que lo iba a lograr, le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que pedí”, dijo al justificarse.

Jolette reacciona a la salida de Lola Cortés

La ex integrante de La Academia que formó cierta rivalidad con la ex jueza, reaccionó a la salida de Lola de La Granja VIP. En una entrevista con Gerardo Escareño para Vaya Vaya comentó:

“Nunca me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que la está pasando mal. Si ella sufría y tenía un problema de salud mental, celebro que haya podido salir y le deseo que se recupere”, expresó.

Además, dejó claro que conoció a Lola veinte años atrás, por lo que pidió que seguramente ya no es la misma persona con la que convivió en el pasado: “Si alguien esperaba eso de mí, yo jamás en la vida me prestaría a atacarla. No sé qué persona es hoy, la conocí durante cinco meses hace 20 años”, añadió.

Finalmente, Lola Cortés expresó: “Respeto absolutamente su decisión y deseo que se sane y recupere. Las pérdidas que ha tenido y si ella no lo pudo resistir, lo respeto totalmente”.