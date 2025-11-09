Lolita Cortés abandona La Granja VIP: ‘Me necesito ir’ | VIDEO

Después de varios días con una crisis de ansiedad, Lolita Cortés expresó su deseo de salir de La Granja VIP durante la cuarta semana del reality show. Fue en plena gala eliminación que la famosa pidió su salida.

Lola Cortés se va de La Granja VIP

Lola Cortés decidió romper el compromiso con La Granja VIP y salir del programa después de cuatro semanas en el mismo. Por su parte, Adal Ramones indicó que a pesar de que muchos la querían dentro, respetará su decisión de salir.

La decisión final de Lola Cortes es salir de #LaGranjaVIP y se rompe al saber que ella sola tenía 9 millones de votos pic.twitter.com/m1Y67qwabc — elChuneva (@elChuneva) November 10, 2025

De este modo, le reveló que tenía 9 millones de votos antes de decidir salir del programa. “Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, lo que me lleva a otras partes. Yo pensé que lo iba a lograr, le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que pedí”, dijo.

“He tenido más ataques de pánico en cuatro semanas que cuando me las detectaron”, indicó antes de mencionar que ella no produce serotonina, por lo que se trata de una enfermedad física.

Después de las breves preguntas, la famosa se fue a recoger sus cosas para salir del programa.

Así pidió su salida Lola Cortés

“Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, comentó la actriz sobre lo importante que era para ella abandonar el reality show, a pesar de que le ha ido bien durante la competencia y esta es su primera vez nominada.

Como consecuencia, Adal Ramones expresó el excelente desempeño que ha tenido Lolita Cortés dentro de La Granja VIP. Asimismo, le pidió que se tomara un momento más para considerar si en verdad quería irse, enfrentando las consecuencias que su salida implicaría.

“Esta salida inevitablemente va a traer consecuencias que espero las hayas analizado a profundidad para que tengas las herramientas para afrontarlo”, indicó el productor, tratando de hacerla reconsiderar su decisión.

“Quiero pedir una disculpa a todos los involucrados por mi decisión, pero esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Me necesito ir”, comentó la famosa actriz.

Posteriormente, Eleazar Gómez y otros participantes del programa rompieron en llanto y buscaron hablar con Lola.

Desde hace días, la mujer ha enfrentado problemas, principalmente de salud emocional que han escalado al grado que el pasado viernes, se alejó de las cámaras para recibir asistencia médica después de un brote de ansiedad después de que Adal Ramones no le permitió responderle en una pequeña discusión.

Las redes sociales se encendieron y aunque algunos apoyaron a Lola, otros la criticaron, ya que en sus anteriores participaciones en televisión abierta, se había mostrado mucho menos sensible, siendo considerada como muchos como una ‘jueza de hierro’ por mostrarse inquebrantable.

En redes sociales, Lola Cortés señaló que “no aguanta más” y quiere salir, cosa que ha pedido desde el pasado viernes. A pesar de ello, Adal Ramones mencionó que La Granja VIP continúa con normalidad.