Tania Ruiz y el empresario Alejandro Baillères asisten a boda de la familia de la modelo

Tania Ruiz y Alejandro Baillères asisten a boda de la familia de la modelo

La modelo Tania Ruiz publicó el redes sociales los momentos que compartió con su novio Alejandro Baillères en la boda de su prima Paulina Leiva.

En su cuenta de Instagram, Tania compartió fotos y videos de la unión matrimonial de su prima, cuya celebración se llevó a cabo en San Luis Potosí.

Boda de la prima de Tania Ruiz ı Foto: IG Tania Ruiz

Entre las imágenes que compartió la modelo en su cuenta de Instagram está una en la que aparece junto a Alejandro Baillères. Ella luce un vestido color salmón con una banda en tono rojo firmado por el diseñador libanés Fouad Sarkis, mientras que el empresario luce un smoking negro.

La fotografía la acompañó con el siguiente mensaje: “Los momentos en familia se vuelven perfectos cuando los compartes con quien amas”, aseguró.

Tania Ruiz compartió otras fotografías acompañada de su familia, en cuyas imágenes se observa que están pasando un momento de alegría con sus seres queridos.

Asimismo, la modelo publicó videos y fotos de los momentos en que su prima Paulina Leiva disfrutó de su boda, así como el baile de los novios y también el baile de la novia y su padre.

La novia llamó la atención porque lució unas zapatillas color naranja y dejó atrás el tradicional calzado blanco en las bodas.

Así fue la historia de amor de Tania Ruiz y Alejandro Baillères

La historia de amor de Tania Ruiz y Alejandro Baillères comenzó como una amistad en el 2023, sin embargo, la relación se hizo pública de manera oficial en agosto de 2024, cuando la modelo compartió una publicación para anunciar que estaban en pareja.

Desde ese momento Tania comparte fotos esporádicas en las que aparece con su novio Alejandro y las acompaña de mensajes llenos de amor para celebrar el amor.

La relación se dio a conocer tiempo después de que la modelo terminara su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Alejandro Baillères nació el 19 de agosto de 1960 y actualmente preside el Grupo BAL, uno de los conglomerados más influyentes de México.