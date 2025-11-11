Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre?

Después de que los azules lograron recuperar la villa 360, los atletas de Exatlón México ahora compiten por los premios misteriosos del Duelo de los Enigmas.

Los atletas de ambos equipos vienen motivados: los rojos han venido de ganar desde la semana pasada, mientras que los azules recuperaron la Villa 360 después de haber perido constantemente y eso les dio un subidón de energía y de ánimo, por lo que la competencia de hoy será una de las más cerradas.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

Los fans señalaron que esperan que el ganador del Duelo de los Enigmas de hoy de Exatlón México sea el equipo rojo, sin embargo, no se tiene certeza de quién será el que se lleve la victoria de esta noche.

Aunque los azules tienen posibilidad de ser los ganadores de hoy de Exatlón México porque los rojos están teniendo conflictos emocionales, Humberto es quien está pasando por momentos difíciles emocionales. Además de que Paulette afirma que hay vibras de algunos de sus compañeros no están vibrando positivo, por lo que esto puede indicar que los azules serían los ganadores hoy del Duelo de los Enigmas.

Por lo que los fans van a tener que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador del capítulo de hoy.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Este martes se juega la zona de peligro para los hombres del programa, ya que este domingo uno de los atletas varoniles será eliminado de Exatlón México.

Los Azules recibieron dos nuevos refuerzos mujeres, lo que emocionó e inyectó energía positiva a la escuadra de los celestes, además están felices de llegar a la Villa 360 para descansar de la mejor manera, esto los hizo recuperar sus confianza por lo que esta pueden sorprender en los juegos de esta noche.

Por el momento no se sabe quién es el atleta que queda instalado en la zona de peligro de hoy.