Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos, luego de la eliminación del domingo que dejó muchas emociones tanto para los rojos como para los azules.

Los deportistas hoy se disputan la zona de riesgo y el juego estelar por el territorio que es la Villa 360.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans y con las estadísticas de las últimas semanas, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual ha ganado desde que llegó al equipo Mau Wow como refuerzo.

Además, este domingo los rojos eliminaron a Michelle Tanory en el duelo de eliminación, por lo que la escuadra escarlata regresa a la competencia motivada, no solo por la salida de la atleta, sino porque todas las eliminaciones de la temporada han sido del equipo azul, los rojos no han perdido a nadie excepto a Aristeo Cázares, quien se fue por lesión y ya no se reanudó la eliminación en esa ocasión.

Los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de la Villa 360 de Exatlón México.

¡Inicia la séptima semana de Exatón México! Las ánimos en la competencia cada día suben de nivel, la rivalidad está a tope y la adrenalina se apodera de todo.



No te pierdas ESTA NOCHE, a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/yskdILVQGr — Exatlón México (@ExatlonMx) November 10, 2025

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los azules están cansados de ver cómo se van los integrantes de su equipo, Koke Guerrero pide parar esta masacre, mientras que del lado de los rojos celebran que Edna ha sido quien más azules ha sado, El Mono Osuna ya la quiere bauzar como “Killer blue”.

Por otra parte, los azules van a tener un refuerzo, se trata de una mujer que llega en el lugar de Michelle Tanory y según Rosique la atleta llega para tener una segunda oportunidad en el programa, por lo que entonces llega una deportista que ya estuvo en el programa en temporadas anteriores.

Mati Álvarez tiene conflicto con uno de los hombres del programa y también se desata el pleito entre Paulette Gallardo y Doris del Moral Rosique.