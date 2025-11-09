Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 9 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, pues uno de ellos se juega su permanencia en el duelo de eliminación del programa este domingo.

Las mujeres rojas y azules están en peligro, por lo que será una mujer la que se vaya del juego, por lo que alguna de las escuadras perderá a una integrante.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans y los spoilers, el eliminado de hoy de Exatlón México es una mujer integrante del equipo azul, las filtraciones aseguran que la atleta que saldría eliminada sería Valery Carranza, quien ha tenido problemas de adaptación al equipo.

Sin embargo, cómo los spoilers no son precisos, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy completo en el programa de reality show deportivo más visto de México.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Los atletas se disputan todo por el todo en el duelo de supervivencia de esta noche de Exatlón México, en la semana los enfrentamientos estuvieron muy fuertes y parece que eso no va a parar hoy.

Los fans están emocionados por ver este intenso duelo de eliminación, el cual aparentemente van a dominar las rojos, ya que ellos han sacado de manera consecutiva a los deportistas del equipo azul.

Todos los eliminados de Exatlón México

Karen Núñez

Antonio Flores

Alex Sotelo

Andrea

¿A qué hora empieza Exatlón México?

El programs de Exatlón México tiene dos horarios distintos a lo largo de la semana. De lunes a viernes se transmite a partir de las 7:00 pm por el canal de Azteca Uno, mientras qe los domingos de eliminación el programa empieza a las 6:00 pm, a través del mismo canal de Azteca Uno, empieza una hora antes porque los domingos también son de eliminación en el reality show de La Granja VIP.